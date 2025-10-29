В Украине бесследно исчез журналист-расследователь: что последнее написал

В сети сообщили об исчезновении писавшего о коррупции журналиста

Известный украинский журналист-расследователь Владимир Бондаренко исчез при загадочных обстоятельствах. Его аккаунт в Facebook удален, а последний пост в телеграмм-канале касался масштабной коррупции в Укрзализныце.

Журналист-расследователь Владимир Бондаренко, регулярно писавший о коррупции в высших эшелонах власти в Украине, исчез. Об этом сообщил киевлянин Вадим Горбов.

Учетная запись журналиста в социальной сети Facebook была стерта. Последнее сообщение в телеграмм-канале Bond News с более сотней тысяч подписчиков, касающееся масштабной коррупции в Укрзализныце, датировано 23 октября.

На сайте "ОРД" со ссылкой на источники отмечают, что приказ заставить замолчать одного из лучших современных журналистов-расследователей был предоставлен силовикам якобы с самой верхушки. Мужчина, как отмечается, якобы слишком близко подобрался к коррупционным сделкам.

Журналист Олег Ельцов рассказал, что расследователь активно наполнял свои страницы в Facebook специфическим контентом, среди которого многомиллионные соглашения на дорожное строительство, мошеннические захваты столичных земель и тому подобное. Всю информацию он пропускал через базы данных и коротко, профессионально и бесплатно информировал читателей о жизни и бизнесе "новой элиты". И вдруг все это исчезло вместе с человеком, — подчеркивает он.

В свою очередь общественный активист Александр Дядюк не исключает, что Владимира Бондаренко могли похитить или даже хуже.

