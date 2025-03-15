Скандал в Сервисном центре МВД: журналист разоблачил коррупционную схему

Евгений Плинский раскрыл коррупционную схему в МВД – начата проверка.

Журналист Евгений Плинский разоблачил новую коррупционную схему, действующую в Сервисном центре МВД по улице П. Усенко, 8. Схема заключается в непрозрачных условиях оплаты услуг, фактически навязывающих гражданам дополнительные расходы.

В своем сообщении в Facebook он рассказал, что в монопольно работающем в Сервисном центре МВД отделении "Кристаллбанка" клиенты не могут оплатить услуги банковской картой – только наличными.

Сотрудники объясняют это отсутствием терминала. Если клиент не имеет при себе наличных, банк предлагает их снятие непосредственно в отделении за комиссию 2–2,5%, а затем те же средства используются для оплаты услуг.

Плинский отмечает, что эта схема лишает граждан альтернативы и заставляет их переплачивать за услуги, которые можно было бы оплатить непосредственно картой без дополнительных комиссий. Он также отмечает, что сотрудники Сервисного центра МВД неадекватно реагировали на попытки оплатить услуги в обход навязанного банка-монополиста.

После обнародования этой информации Министерство внутренних дел мгновенно отреагировало. Руководитель Главного сервисного центра МВД Александр Малыш назначил проверку изложенных фактов и пообещал решить вопрос о внедрении альтернативных способов оплаты услуг без участия "карманных" банков.

Публикация Евгения Плинского вызвала широкий резонанс среди пользователей соцсетей. Многие комментаторы поддержали журналиста и поделились собственным негативным опытом взаимодействия с Сервисными центрами МВД. Очевидно, что вопрос коррупции в таких учреждениях до сих пор остается актуальным, и только общественное давление может вынудить власть вводить изменения.

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