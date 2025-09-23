Десятки миллионов из воздуха? Как простая судья превратила свою жизнь в сказку за один год (фото и декларация)

Судья Северного апелляционного хозяйственного суда Людмила Кропивная всего за год стала обладательницей подозрительного элитного жилья. Даже с немаленькой зарплатой такие покупки выглядят странно.

"Телеграф" рассказывает о пожитках простой судьи из Киева.

Удачный год Кропивной — что не так с декларацией судьи

Людмила Кропивная

Людмила Кропивная трудится в суде уже на протяжении многих лет. Государственная зарплата у неё не маленькая — 2 724 559 гривен (за 2024 год). Но даже с такими доходами один из годов её жизни оказался подозрительно насыщенным на дорогие покупки.

Как выяснил "Телеграф", в 2021 году в её семье появились 2 киевские квартиры (на 120 и 82 квадратов). В обоих случаях доля Крапивной в них составляла 75 процентов. Это помимо того, что она до этого и так обладала однушкой в Тернополе.

Но больше всего взгляд притягивают другие недвижимые покупки в этом году. Как оказалось, тогда же Кропивная приобрела себе дом и два земельных участка недалеко от столицы. Дом оказался немаленьким — 260 квадратов и за приличную сумму. Как указала судья — его стоимость на момент покупки составила 5 328 215 гривен. А в добавок к этому Кропивная прикупила 2 земельных участка по 1000 квадратов на общую сумму 2 871 784 гривен. Итого: 8 199 999 (не считая квартир).

Но стоит отметить, что деньги эти Людмила, судя по декларации, взяла в долг.

Как выяснили журналисты, дом Кропивной расположен в Конча-Заспе. На его территории есть бассейн и беседки.

Село Козин (Конча-Заспа), где Кропивная приобрела дом на 260 квадратов

Ездит Людмила с 2015 года на Volkswagen Tiguan за миллион и на счетах хранит около ста тысяч гривен.

Volkswagen Tiguan

Подозрительные покупки превратились в настоящее подозрение

Подозрительными покупки Людмилы оказались не только на первый взгляд. Следователей НАБУ и САП тоже заинтересовала необычная недвижка.

22 сентября 2024 года правоохраниьели сообщили о подозрении некой киевской судье в незаконном обогащении на более 16 миллионов гривен и внесении ложных данных в декларации. Фамилию судьи там не раскрыли, однако, как выяснила Украинская правда, речь идет именно о Кропивной.

НАБУ и САП объявили подозрение судье

Как оказалось, следователи установили, что на деле такой дом и участки выставлялись на продажу не за 8 миллионов гривен, а за миллион долларов (24 миллиона гривен по курсу НБУ на то время). Таким образом следователи подозревают, что судья отразила в своих декларациях за 2021−2024 годы ложные данные о стоимости этого имущества.

Из Тернополя в Конча-Заспу — короткий путь Кропивной к мечте

Как оказалось, всего за пару лет до покупки элитной недвижимсоти Людмила Кропивная нуждалась в служебной квартире в Киеве. А потом, как сообщает Центр противодействия коррупции, даже приватизировала эти 130 квадратных метров в столице (вероятно, речь идет об одной из киевских квартир в её декларации).

Людмила Кропивная

"Она пришла работать в Киевский апелляционный хозяйственный суд из Тернополя. И ей удалось получить в Киеве служебную квартиру большой площади, которую она впоследствии приватизировала. Если она позволила себе приобретение дома за 5 млн грн – это огромная сумма, похоже, что она не нуждалась в бесплатной квартире от государства в Киеве, если смогла накопить такую большую сумму средств", — говорится в расследовании журналистов.

Напомним, ранее мы писали о том, как семейство судьи из Киева нажило себе целое маленькое королевство.