В Україні безслідно зник журналіст-розслідувач: що останнє написав

У мережі повідомили про зникнення журналіста, який писав про корупцію

Відомий український журналіст-розслідувач Володимир Бондаренко зник за загадкових обставин. Його акаунт у Facebook видалено, а останній пост у телеграм-каналі стосувався масштабної корупції в Укрзалізниці.

Журналіст-розслідувач Володимир Бондаренко, який регулярно писав про корупцію у найвищих ешелонах влади в Україні, зник. Про це повідомив киянин Вадим Горбов.

Зазначається, що обліковий запис журналіста у соціальній мережі Facebook було стерто. Останній допис у телеграм-каналі Bond News з понад сотнею тисяч підписників який стосується масштабної корупції в Укрзалізниці, датовано 23 жовтня.

На сайті "ОРД" з посиланням на джерела зазначають, що наказ змусити замовчати одного з найкращих сучасних журналістів-розслідувачів був наданий силовикам нібито з самої верхівки. Чоловік, як наголошується, буцімто занадто близько підібрався до корупційних оборудок.

Журналіст Олег Ельцов розповів, що розслідувач активно наповнював свої сторінки у Фейсбуці специфічним контентом, серед якого багатомільйонні угоди на дорожнє будівництво, шахрайські захоплення столичних земель тощо. Усю інформацію він пропускав через бази даних й коротко, фахово та безкоштовно інформував читачів про життя та бізнес "нової еліти". Й раптом все це зникло разом із людиною, — наголошує він.

Своєю чергою громадський активіст Олександр Дядюк не виключає, що Володимира Бондаренка могли викрасти, чи навіть ще гірше.

