Блэкауты длиной в неделю: эксперт назвал города, в которых зима будет самой сложной

Блэкауты в неделю и свет по 8 часов в день: какими будут отключения зимой

Украинская энергосистема входит в зиму под давлением прицельных российских ударов и управленческих решений, делавших ставку на ремонт советских ТЭС вместо развертывания малой маневровой генерации. Именно второй вариант может быть спасительным для критической инфраструктуры государства.

Об этом "Телеграфу" рассказал Игорь Тинный, украинский бизнесмен, основатель и совладелец энергетического холдинга "Гидроэнергоинвест-Акванова ".

Что следует знать

Российские прицельные удары делают уязвимыми большие ТЭС и линии передач

Тынный настаивает на приоритете распределенной маневровой генерации как более устойчивого решения

Задержка с реализацией маневровой генерации повышает риск масштабных отключений зимой

– Что сейчас с нашей энергосистемой?

– Как только временно прекратились атаки россиян по энергетической инфраструктуре и был годовой перерыв, они прекратили развитие новой генерации, "вставили палки в колеса" для развития мелкой частной генерации и вновь ремонтировали старые советские большие ТЭС, которые, в моем понимании, обречены. Они не могут пережить эту войну.

Они де-факто подвергли нас повторной опасности в таком же масштабе, потому что сейчас россияне еще более эффективно наносят очень точные удары и повторно уничтожают все, что было восстановлено.

Стратегия на постоянное восстановление морально, механически устаревшего – это вообще неправильно. Есть, например, Змиевская ТЭС в Харьковской области, к ней легко добивают управляемые авиабомбы, КАБы. Вопрос: есть ли у нас возможность перехватывать КАБ? Насколько я общался с военными: если повезет, сбивают один из 200. Управляемая авиабомба летит с большой скоростью буквально пару минут до момента удара от момента пуска. То есть то, куда добивают КАБы, это места, которые с большой вероятностью станут объектом атаки и будут уничтожены.

Игорь Тынный/enefcities.org.ua

Каков смысл восстановления этих объектов? Если даже и восстанавливать, то точно не полагаться на них как на основной источник питания. Как происходит так называемое восстановление старых объектов генерации? За счет каннибализации других станций. К примеру, стояло там на Змиевке семь больших блоков – соответственно, из трех раздолбанных надо вырезать кусок один рабочий.

Когда Советский Союз настроил в Восточной Европе кучу типовых электростанций. Когда в этих странах начали действовать более жесткие экологические, экономические стандарты, старые советские станции были законсервированы. Сейчас их также вырезали немцы, чехи, словаки на металлолом и подарили нам. Вот и появился у нас ремонтный фонд для ремонта старых блоков. Но это одноразовое действие. Если старая турбина повторно поражена и разрушена, вы такую новую не найдете. Нужно новое оборудование. А зачем его строить тогда в зоне 60-70 км от фронта, куда долетают новые КАБы?

Последние два года Министерство энергетики в предыдущем своем составе с предыдущим руководителем Германом Галущенко (а там 90% команды осталось без изменений) тотально игнорировали развитие маневровой, малой, распределенной генерации. Только после скандалов, которые мы устроили три года назад, они неохотно согласились, хотя и того не сделали.

Герман Галущенко, эксминистр энергетики Украины

И все это время занимались тем, что за деньги доноров, за деньги бюджета Евросоюза старые ТЭС мастерили. Но за это время россияне улучшили свое баллистическое оружие. И повторно те же объекты все разрушаются и будут разрушены.

– В чем преимущество маневренной генерации и приживется ли она у нас?

– Идея в развитии малой генерации, распределенной генерации в том-то и заключается, что когда станций очень много и находятся они по всей стране, то тратить на них дорогие баллистические ракеты нелогично. Если единичная установка имеет мощность буквально несколько мегаватт и стоит 2-3-5 млн, по ней никогда не будут стрелять баллистикой, которая стоит 12-14 млн долларов. Главный вопрос состоит в том, чтобы объекты генерации стоили дешевле, чем ракеты единично.

Новая, мелкая генерация это способ выживания. Этот способ и я, и многие профессионалы на рынке рекомендовали в самом начале вторжения. Прекратите инвестировать деньги в то, что определенно обречено и не должно существовать в современной энергетической парадигме.

Почему это власть не делала? Первая очевидная причина — это выгода коммерческая. Пока вы что-то строите, как известно, в Украине есть национальная привычка на этом украсть. У нас строительство всегда сопровождается расследованиями на миллионы, миллионы, миллионы откатов, завышенные цены.

Вторая причина это элементарная. Они все остались по своему сознанию советскими людьми. То есть все, чтобы было государственное. Государство для меня в Украине всегда неэффективно и коррумпировано. Чем меньше будет государственной энергетики, тем лучше она будет работать. Я искренне в это верю.

Третья причина может быть разве что в измене, но это то, чем должны заниматься правоохранительные органы.

– По какой тактике россияне сейчас обстреливают нашу инфраструктуру?

– Нынешние поражения были вполне предсказуемы. Россияне дождались, пока что-то поремонтировали, а теперь, в преддверии похолодания, вполне логично взяли и начали снова массово разрушать старые объекты генерации и распределительные узлы. Почти не существует примеров, чтобы россияне били по объектам малой и возобновляемой генерации, потому что это экономически для них нецелесообразно.

Возможно, с течением войны такое будет происходить, но умышленных целенаправленных ударов по солнечной генерации, ветровой, газопоршневым и газотурбинным установкам малой мощности, биогаза, биомассы, их не было. Этих объектов тысячи, по ним тяжело попасть, они не находятся на советских картах.

Разрушена обстрелами ТЭС/Центрэнерго

Наш противник, его нельзя недооценивать, но он среднеумный. У нас куча объектов в начале войны пострадавших, которые считались, до сих пор считаются врагами военными заводами. Я киевлянин, я хорошо видел за последние 30 лет, как эти бывшие военные заводы были постепенно заброшены, разграблены. Потом там выросли жилые кварталы, гостиницы или офисная инфраструктура. А россияне по картам били по этим заводам, где уже давно никто ничего не производит, заводов уже нет. Соответственно, цели, которые были на советских картах, остаются. Они никуда не денутся.

Советский Союз строил и Днепрогэс, и Змиевскую, и Трипольскую ТЭЦ, и они по ним не промахнутся. На большую электростанцию им не жалко использовать сотню дронов и несколько ракет. А если идет комбинированный удар и баллистическими ракетами, и крылатыми и дронами, нет такого ПВО, которое в такой большой стране, как Украина, это перехватит. Потому это преступление номер один.

Преступление номер два – это все абсолютное небрежность, когда из-за того, что враг временно не стрелял, все расслабились и ничего не сделали, чтобы подготовиться к новой волне ударов.

– Могли ли бы объекты защиты спасти энергетические объекты?

– Что касается объектов укрепления, я искренне убежден, и это моя личная точка зрения, что защита в современной войне существенно проигрывает средствам нападения. Было время, когда в Средневековье замки хорошо защищали от слабого оружия. А потом люди изобрели пыль, и после этого все замки одновременно прекратили свою ценность, потому что во что бы то ни стало можно было взорвать за час.

Вот и сейчас взрывчатка, ракеты настолько мощные, что никакие бетонные конструкции системно от них не оградят. Небольшие объекты – трансформаторы, например – небольшой относительно объект, вы как-то можете защитить. Но машинный зал гидроэлектростанции вы никаким бетоном от полноценного разрушения не защитите. Да и не рассчитаны те дамбы на такую дополнительную нагрузку. Не зальете ли вы его слоем бетона в 5-6 м. В любом случае, оружие нападения преобладает сейчас защитные сооружения.

Дамба ДнепроГЭС с высоты/Anatoliy Volkov

Нужно ли было строить защитные сооружения разного типа? Да, но в расчете больше от дронов, чем от ракет. В моем понимании , машинные залы больших теплоэлектростанций, которые заливали бетоном вместе с восстановлением поврежденных блоков, котлов и турбин – это все были инвестиции в никуда. Это все обречено на то, чтобы быть уничтоженным.

Еще и подвергает безопасности людей, которые это все ремонтируют. Защите максимальной подлежат трансформаторные подстанции, узлы распределения энергии, потому что они небольшие. Их хотя бы технически есть возможность защитить от сотен-тысяч дронов.

– Что сейчас мешает строить мелкую генерацию?

– Более предметно и более конкретно я приведу пример. Семь месяцев назад был объявлен конкурс Кабинетом министров в пользу компании "Укрэнерго" о строительстве маневровой генерации 700 МВт.

Разделили страну на три зоны, что достаточно логично. Зона, где вообще не нужно – пара областей западной Украины, где и так есть профицит энергии. Затем зона второго приоритета – тоже западная Украина, но там, где можно опрокидывать энергию в районы центра и востока. И зона первого приоритета – восток и центр.

500 МВт в первом приоритете, 200 МВт во втором и 0 в третьем. Конкурс по признаку компенсации капекса, то есть говорят: нужно построить одновременно кучу маневровых газопоршневых машин, быстро производящих энергию. Это очень логичное действие. Соответственно, что это значит? Такую машину можно привести и смонтировать в Украине через 3-4 месяца.

Что такое компенсация капекса? Вместо того чтобы закапывать деньги в то, что будет обречено, договорились, что государственная компания "Укрэнерго" тем частным компаниям, которые быстро построят маневровую генерацию, в течение 10 лет будет выплачивать компенсацию за риск, за строительство этого объекта. Но есть условие: владельцы этих станций не имеют права работать, когда они хотят, а отдают эти станции в управление диспетчерам "Укрэнерго".

Иначе говоря, какая бы ни была цена газа, может даже ты в убыток себе будешь работать, тебя включат диспетчера, и ты заработал сразу. Газопоршневые станции имеют стандарт 1200 пусков в год, соответственно четыре пуска в сутки. Скорость запуска достигает там буквально 2-3 секунды. То есть, нажал кнопку диспетчер, по всей стране срочно замолотили 700 МВт газопоршней.

Это такой маленький объект – контейнер обычный морской 12-24 фута, в котором смонтирована установка. Его можно закамуфлировать, так что он будет выглядеть, как обычный ржавый контейнер. Если его нормально сделать, презрев старые правила, что газовая труба должна быть желтой, то никакая разведка никогда его в жизни не найдет.

И такой объект, он условно замещает собой целый атомный блок электростанции. Если есть газ, конечно, я не говорю, что это панацея везде и во всем, но газовую инфраструктуру уничтожить гораздо труднее. То есть, логическая история это построить.

Ровенская АЭС/UATOM

Что дальше произошло? Сейчас уже семь месяцев, как комиссия объявила победителей в этом конкурсе, и дальше не подписывает протокол.

Другая история. Я лично пошел на приватизацию. Я не хочу говорить о многих объектах, потому что все-таки мы в военное время живем, туда могут стрелять. Два года назад Верховная рада поддержала правку о возможности строить маневровую генерацию в защитных зонах газопроводов с разрешения оператора газотранспортной сети и Минэнерго. Но для закона нужно принять подзаконный акт, постановление Кабинета Министров, которое детализирует, как именно предоставляется это разрешение.

Это постановление Кабинет Министров проголосовал неделю назад. 19 месяцев старый состав Минэнерго жмал эту бумажку, то есть между законом, который приняла Верховная Рада и его имплементацией в виде абсолютно примитивного маленького постановления Кабмина прошло 19 месяцев. И как бы ни поменялись там профильные замминистра, которые за это отвечают, оно бы никогда не было принято.

Светлана Гринчук, министр энергетики Украины/Facebook-страница

На словах это началось. Причем, Верховная Рада даже это проголосовала, а потом чиновники из предыдущего состава Министерства энергетики это все заблокировали и не дали строить. Такими методами без принятия надлежащих постановлений, не проведения конкурсов и т.п. – это простой пример саботажа, я считаю.

Если бы весной разблокировали конкурс, то к Новому году, сейчас уже все бы работало. Мы через 3-4 месяца запускаем эти машины. Вопрос же, как говорится, дорогая ложка к обеду, а потом она уже не нужна.

– Каков ваш прогноз на отключение зимой?

– Зависит от тенденций. Однажды россияне не добили нашу электроэнергию. Может, ракет было недостаточно, может, увидели, что не так четко попадают. Почему-то они тогда сменили тактику. Сейчас, если такими темпами, как сейчас, они смогут волнами делать обстрелы, как сейчас, чуть ли не раз в неделю, то я очень удивлюсь, если зимой будет электроэнергии более восьми часов в сутки. Прям очень удивлюсь.

Объединенная энергосистема становится разобщенной, как только выбивают два или три узла и пока их не восстановят. Конечно, это будет по-разному. "Укрэнерго" имеет возможность лимитированное количество энергии более или менее справедливо перераспределять по стране.

В условном сейчас наиболее отдаленном регионе Закарпатье при внутреннем потреблении области 180-220 МВт, генерации там только солнечной уже стоит 550 или 600 – трехкратное количество. Соответственно, есть области, которые есть и будут оставаться энергопрофицитными, но в них также могут быть отключения, потому что энергию будут направлять в соседние области.

Я думаю, что в прифронтовых городах – Харьков, Чернигов – может быть такое, что будут блекать продолжительностью и в неделю. И опять-таки это существенно зависит от того, куда враг будет направлять свои силы по уничтожению. Это зависит от них.

Игорь Тынный/Фото из личного архива

Если в какой-то момент времени во время течения военных действий они решат сфокусировать свои усилия на чем-то другом и временно прекратят стрелять по энергетике, отключений будет меньше.

Наша же задача неизменна. Что мы не можем изменить? Не строятся через неделю, за два и даже за пол года качественно большие новые линии электропередач. То есть нужно иметь возможность ремонтировать линии и замещать разбитые трансформаторы. Для этого нужно иметь резервный парк. Их нужно приобрести, чтобы они лежали и ждали момента, когда нужно разбить, заменить.

И было бы желательно, если бы государство вообще лишили наши иностранные спонсоры права тратить деньги на генерацию, потому что это все просто выброшено в никуда. Все восстанавливающееся оно будет повторно разрушено.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что защитные сооружения "Укрэнерго", ставшие мишенью для российских атак в октябре, считались самыми крепкими в Украине. Однако даже они не выдержали массированных ударов. На остальных энергетических объектах состояние инженерного укрепления еще хуже, и ни одна даже лучшая подготовка не гарантирует полной защиты от широкомасштабных обстрелов.