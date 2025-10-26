Свет выключают, холода надвигаются: во сколько обойдется отопление дровами в 2025
-
-
Цена складометра дров на конец октября 2025 года в Украине зависит от качества древесины и ее размера
С наступлением холодов и новой волны отключений света становится актуальным вопрос отопления в своем жилье. Многие задумываются о закупке дров для отопления частного дома. Это один из самых популярных видов твердого топлива, но его стоимость за весь отопительный сезон будет в размере от 20 до 30 тысяч гривен.
Что нужно знать:
- Цена за один складометр дров в октябре 2025 — от 1350 до 1900 гривен
- На месяц для отопления дома в 100 квадратных метров нужно минимум два куба
- Стоимость за весь отопительный сезон будет составлять до 33 тысяч гривен
В этом материале "Телеграф" рассказывает, сколько стоит отапливать дом дровами в этом году. Цена складометра дров на конец октября 2025 года в Украине составляет 1350-1900 гривен в зависимости от качества древесины и ее размера. В месяц для отопления дома площадью около 100 квадратных метров потребуется минимум 2 куба.
Сколько в Украине стоит отапливать дом дровами
Цена: 1350–1900 грн за 1 складометр. 1 складометр ≈ 0,7 м³ плотной древесины. Чтобы отопить дом, потребуется два кубометра плотной древесины на месяц.
Длительность отопительного сезона — 6 месяцев. Таким образом, нужно расчитать, сколько складометров нужно на 2 плотных куба — 2 ÷ 0.7 = 2.86 складометра (округлим до 2.9) 2÷0.7=2.86 складометра (округлим до 2.9)
Стоимость отопления за 1 месяц:
- Минимум: 2.86 × 1350 = 3861 грн
- Максимум: 2.86 × 1900 = 5434 грн
- Итого: от 3861 до 5434 грн в месяц
Стоимость за весь отопительный сезон (6 месяцев)
- Минимум: 3861 × 6 = 23 166 грн
- Максимум: 5430 × 6 = 32 604 грн
- Итого: от 23 166 до 32 604 грн за сезон
