Свет выключают, холода надвигаются: во сколько обойдется отопление дровами в 2025

Цена складометра дров на конец октября 2025 года в Украине зависит от качества древесины и ее размера

С наступлением холодов и новой волны отключений света становится актуальным вопрос отопления в своем жилье. Многие задумываются о закупке дров для отопления частного дома. Это один из самых популярных видов твердого топлива, но его стоимость за весь отопительный сезон будет в размере от 20 до 30 тысяч гривен.

Что нужно знать:

Цена за один складометр дров в октябре 2025 — от 1350 до 1900 гривен

На месяц для отопления дома в 100 квадратных метров нужно минимум два куба

Стоимость за весь отопительный сезон будет составлять до 33 тысяч гривен

В этом материале "Телеграф" рассказывает, сколько стоит отапливать дом дровами в этом году. Цена складометра дров на конец октября 2025 года в Украине составляет 1350-1900 гривен в зависимости от качества древесины и ее размера. В месяц для отопления дома площадью около 100 квадратных метров потребуется минимум 2 куба.

Сколько в Украине стоит отапливать дом дровами

Цена: 1350–1900 грн за 1 складометр. 1 складометр ≈ 0,7 м³ плотной древесины. Чтобы отопить дом, потребуется два кубометра плотной древесины на месяц.

Длительность отопительного сезона — 6 месяцев. Таким образом, нужно расчитать, сколько складометров нужно на 2 плотных куба — 2 ÷ 0.7 = 2.86 складометра (округлим до 2.9) 2÷0.7=2.86 складометра (округлим до 2.9)

Стоимость отопления за 1 месяц:

Минимум: 2.86 × 1350 = 3861 грн

Максимум: 2.86 × 1900 = 5434 грн

Итого: от 3861 до 5434 грн в месяц

Стоимость за весь отопительный сезон (6 месяцев)

Минимум: 3861 × 6 = 23 166 грн

Максимум: 5430 × 6 = 32 604 грн

Итого: от 23 166 до 32 604 грн за сезон

