Кто такие квадроберы: откуда пошло это слово и чем занимаются последователи нового тренда

Благодаря своей креативности и свободе самовыражения, квадроберы становятся все более популярны среди молодежи

В парках Украины в последнее время можно увидеть необычное зрелище: люди в масках животных бегают на четырех. Если присмотреться, становится понятно, что это не съемки фильма и не флешмоб

Квадроберы – не просто новый тренд, а целая субкультура, объединяющая молодежь через игру. "Телеграф" разбирался, откуда пошло это слово, и что оно означает.

Кто такие квадроберы

В современном мире квадроберы — это преимущественно молодежь и дети, ставшие частью необычной субкультуры. Сегодня последователи этого тренда передвигаются на четвереньки, используя тематические аксессуары – маски и накладные хвосты, имитируя животных. Хотя маски и хвосты не являются обязательными, они стали отличительной чертой квадроберов. А само слово "квардробер" произошло от квадробики.

Квадробика – это вид физической активности, где люди имитируют движения животных, бегая на четырех конечностях. Название происходит от латинского слова "quattuor" (четыре) и "аэробика". Участники движения считают это настоящим видом спорта.

Квадроберы подражают движению кошек, лис, собак и других зверей. Они выполняют разнообразные трюки: прыжки, лазание по деревьям и т.д.

История возникновения

Основателем квадробики считают японского легкоатлета Кеничи Ито. Он увлекся бегом на четырех еще в начале 2000-х годов. Поначалу общество не воспринимало его увлечения, однажды полиция даже задержала Ито, считая его социально-опасным.

Однако Кеничи не сдался. Он провел больше месяца на природе, разрабатывая свою методику. В 2008 году Ито установил мировой рекорд по бегу на четырех – 100 метров за 18,58 секунды. А в 2015 году улучшил свой результат до 15,7 секунды.

Чем квадроберы отличаются от других субкультур

Квадроберы, простыми словами – это те, кто занимается оригинальным видом спорта на свежем воздухе. Если отбросить использование масок и другого реквизита, то это всего-навсего еще одна вариация на тему игровой гимнастики. Важно понимать, что квадроберы – это не терианы и не фури:

Терианы – это люди, которые серьезно ассоциируют себя с разными видами животных.

Фури – те, кто самовыражается через использование образов зверей без занятий спортом.

Квадробика же прежде всего о физической активности и подражании животным только в движении. Она способствует развитию выносливости, координации и баланса и стимулирует воображение.

Что делают квадроберы

Квадроберы выполняют сложные трюки, которые неподготовленному человеку трудно повторить. Например:

Преодолевают препятствия прыжками, разогнавшись на четырех.

Быстро забираются на деревья, имитируя движения кошек.

Эти трюки часто снимают на видео для YouTube и других соцсетей. Соревнования по квадробике редко имеют четкую структуру: обычно участники демонстрируют свои умения, а жюри или зрители выбирают лучшего. Итак, хотя квадробика может показаться странной, она набирает популярность среди молодежи как новый способ физической активности и самовыражения.

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