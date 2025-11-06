Во времена Кудрицкого в "Укрэнерго" его жена также занимала топ-должности в компании

НАПК ни разу не обратило внимания на потенциальный конфликт интересов супругов, руководивших одним из крупнейших энергетических предприятий государства

Когда государственную компанию НЭК "Укрэнерго" в 2020 году возглавил Владимир Кудрицкий, в той же структуре работала и его жена – Александра Ястремская, которая присоединилась к компании годом ранее как заместитель директора по юридическим вопросам. Но после повышения мужа до должности главы НЭК, карьерный путь Ястремской также пошел вверх: она стала возглавлять направления корпоративного права, международного сотрудничества и реформы управления компании.

Среди прочего, под руководством Ястремской юридический департамент "Укрэнерго" сопровождал проекты финансирования от ЕБРР более чем на 500 млн евро и внедрение системы смарт-грид. В 2024 году в Укрэнерго она начала координировать проекты по декарбонизации.

Александра Ястремская и Владимир Кудрицкий

В общем, Владимир Кудрицкий и его жена, очевидно, начали работать в "Укрэнерго" почти одновременно. Ведь только в 2019 году он стал первым заместителем председателя правления НЭК "Укрэнерго", его жена назначалась заместителем директора по юридическим вопросам.

Закон Украины "О предотвращении коррупции" (статьи 28-29) прямо запрещает служащим участвовать в принятии решений по членам своей семьи или создавать ситуацию, когда может возникнуть реальный или потенциальный конфликт интересов.

Кудрицкий на время трудоустройства его жены и расширения сфер ее ответственности в компании имел прямые управленческие полномочия.

Поскольку Кудрицкий не подавал публичных деклараций о доходах в должности руководителя "Укрэнерго", то исследовать, как изменялся размер заработной платы его жены, в эти времена могут разве что уполномоченные органы.

В то же время НАПК ни разу до сих пор не обратило внимания на потенциальный конфликт интересов супругов, руководивших одним из крупнейших энергетических предприятий государства в условиях войны и фактически отвечавших за ключевые финансовые вопросы компании.

По состоянию на данный момент, "Укрэнерго" также не обнародовало объяснений, применялись ли внутренние механизмы предотвращения конфликта интересов в случае Кудрицкого и Ястремской.

Напомним, что после увольнения Кудрицкий получил более 17 млн грн выплат от "Укрэнерго".

Аудит ГАСУ обнаружил в деятельности "Укрэнерго" (при каденции Кудрицкого) значительные финансовые нарушения: осуществление миллионных двойных оплат подрядчикам, бесконтрольные расходы международных средств, премирование вопреки коллективному договору, завышение расходов на строительных работах и т.д. В общей сложности ГАСУ насчитало нарушений на 68 млрд грн.