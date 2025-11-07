Сменила фамилию и ждет приговора: куда пропала Неля Штепа и за что ее судят

Бывшая мэр Славянска уже более 11 лет ждет приговора

Неля Штепа — одиозная личность в украинской политике. Когда-то она была городской главой украинского Славянска, однако призывала Путина "защитить" город и ввести войска. В 2014 году над чиновницей начался суд, который продолжается и сейчас.

Что стоит знать:

Неля Штепа — бывший мэр Славянска, которая призывала Путина ввести войска в 2014 году

Ее судят за посягательство на территориальную целостность и создание террористической организации

Судебный процесс длится уже более 11 лет, но приговор до сих пор не вынесен

"Телеграф" расскажет, что известно про Нелю Штепу, за что ее судят и где она сейчас.

Неля Штепа — что о ней известно?

Неля Штепа родилась в Славянске 13 сентября 1960 года. После школы окончила физико-математический факультет Славянского педагогического института. После трех лет работы в школе стала директором. Позже работала в райкоме комсомола и на руководящих должностях в различных предприятиях.

В октябре 2010 года Штепа была избрана городским главой города Славянск. Однако уже в 2014 году, когда российские оккупационные войска начали заходить в Украину, чиновница начала проявлять сепаратистские взгляды.

Штепа публично призывала Путина "защитить город", ввести войска. Также она раздавала интервью российским пропагандистским медиа, подтверждая свою сепаратистскую позицию. Однако, когда ВСУ освободили Славянск, Неля быстро сменила риторику и после того, как ее арестовали, заявила, что делала пророссийские высказывания под давлением и буквально "под дулом автомата".

Судебный процесс над Штепой

Суд в деле Нели Штепы продолжается уже более 11 лет. Последнее заседание состоялось в сентябре 2025 года, однако подозреваемая на него не явилась, а ее адвокаты заявили, что экс-чиновница тяжело болеет. Известно, что в 2014 году Штепа сменила фамилию на Супрун, после чего все судовые материалы пришлось заменять на ее новую фамилию.

Отметим, что политика судят по двум статьям: за посягательство на территориальную целостность и создание террористической организации. Если вину Штепы докажут в суде, она может получить срок от 10 лет до пожизненного. Однако с 2014 года приговор чиновнице так и не вынесли, а суды затягиваются.

Нелю Штепу арестовали 11 июля 2014 года, до 2017-го она находилась под стражей, но потом суд отпустил ее под домашний арест. В 2021 году ей назначили меру пресечения в виде личного обязательства. Где сейчас экс-мэр Славянска неизвестно. По последней информации местных СМИ, она тяжело болеет и продолжает жить в Славянске.

