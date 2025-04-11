Была за решеткой, но недолго: где сейчас Неля Штепа, приглашавшая Путина в украинский Славянск

Обвиняемая в государственной измене — с новой фамилией. Суд над ней длится более 10 лет

Сотрудничество отдельных политиков с Россией способствовало разрушению украинских городов агрессором еще с 2014 года. В списке коллаборантов есть Олег Царев, "слуга народа" Алексей Ковалев, Кирилл Стремоусов и другие. Некоторых уже постигла кара, однако с бывшим мэром Славянска вопрос до сих пор открыт.

Одиозную Нелю Штепу судят уже больше 10 лет. "Телеграф" рассказывает, в чем обвиняют экс-главу прифронтового города в Донецкой области и где она сейчас.

Неля Штепа — что о ней известно

Родилась 13 сентября 1962 года в Славянске в семье педагогов, была в девичестве Литвин. Окончила местную школу №10 и получила образование на физико-математическом факультете Славянского педагогического института. Работала учителем, за три года стала директором школы. Затем — работа в райкоме комсомола и на руководящих должностях в различных предприятиях, в том числе в НИИ высоких напряжений. 31 октября 2010 года была избрана на должность Славянского городского головы.

Как Неля Штепа Путина приглашала

12 апреля 2014 года Штепа публично уверяла жителей города, что российские военные — это "наши, донецкие ребята". Со слезами на глазах она обращалась к диктатору Путину с просьбой "войти в город" и "защитить" ее, а также давала комментарии пропагандистам из РФ.

Позднее на суде Штепа говорила, что ее заявления в росСМИ она высказывала под давлением. По ее словам, к этому ее принуждал самопровозглашенный "народный мэр" Вячеслав Пономарев, назначенный оккупационными силами.

"Женкое лицо ополчения" на фоне российского флага

Согласно показаниям Штепы, она находилась в плену по его распоряжению в течение 81 дня и была освобождена только 5 июля — в день, когда Славянск перешел под контроль ВСУ. Уже 11 июля украинские спецслужбы арестовали Штепу по обвинению в сепаратизме.

С 2014 года и до сих пор уголовное производство против экс-мэра Славянска продолжает рассматриваться в украинских судах. Штепе вменяется посягательство на территориальную целостность Украины, повлекшее гибель людей, а также создание террористической группы или организации.

После трех лет в СИЗО в 2017 году Штепа была переведена под круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета. Однако уже в январе 2018 года срок этой меры пресечения истек. Впоследствии она обратилась в Европейский суд по правам человека, пожаловавшись на необоснованность ареста и чрезмерную затяжку следствия. ЕСПЧ признал нарушение и постановил, что Украина обязана выплатить Штепе 3600 евро компенсации.

Новая фамилия, а суд все тот же

С началом полномасштабной войны России против Украины Штепа исчезла из публичного поля. В день своего 60-летия в 2022 году она появилась в соцсетях с клипом по мотивам песни "Пять минут" Людмилы Гурченко, вызвав этим недоумение у пользователей.

11 декабря 2023 года в Киевском районном суде Полтавы прошло очередное заседание по делу Штепы, однако сама обвиняемая на нем не присутствовала. По словам ее адвоката, она чувствовала себя плохо, но остается в Славянске. Примечательно, что в течение всего 2023 года Штепа не появилась ни на одном из 6 назначенных заседаний.

Весной 2024 года стало известно, что Штепа сменила фамилию на Супрун. Судебные слушания были отложены в связи с "техническими процессами перераспределения дела". В интервью изданию "Главком" нынешний мэр Славянска Вадим Лях заявил, что не видел Супрун на улицах города и не знает, где она находится. 30 августа обвиняемая в государственной измене и ее адвокаты снова не явились в суд.

Супрун (Штепа) со своими адвокатами Александром Шадриным и Александром Тананакиным

В 2025 году по делу Супрун было запланировано два заседания, однако оба так и не состоялись. Следующее назначено на 9 мая в Киевском райсуде города Полтавы.

Местонахождение бывшего мэра Славянска остается неизвестным. Последняя запись в ее Фейсбук-аккаунте датируется 27 сентября 2022 года. Новых фотографий или публичных появлений с тех пор не зафиксировано.

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