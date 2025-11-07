Змінила прізвище і чекає на вирок: куди пропала Неля Штепа і за що її судять

Колишня мер Слов’янська вже понад 11 років чекає на вирок

Неля Штепа – одіозна особистість в українській політиці. Колись вона була міською головою українського Слов’янська, проте закликала Путіна "захистити" місто та ввести війська. У 2014 році над чиновницею розпочався суд, який триває й досі.

Що варто знати:

Неля Штепа – колишня мер Слов’янська, яка закликала Путіна ввести війська у 2014 році

Її судять за посягання на територіальну цілісність України та створення терористичної організації

Судовий процес триває вже понад 11 років, але вирок досі не винесено

"Телеграф" розповість, що відомо про Нелю Штепу, за що її судять і де вона зараз.

Неля Штепа – що про неї відомо?

Неля Штепа народилася у Слов’янську 13 вересня 1960 року. Після школи закінчила фізико-математичний факультет Слов’янського педагогічного інституту. Після трьох років роботи у школі стала директором. Пізніше працювала у райкомі комсомолу та на керівних посадах у різних підприємствах.

У жовтні 2010 року Штепа була обрана міським головою міста Слов’янськ. Проте вже у 2014 році, коли російські окупаційні війська почали заходити в Україну, чиновниця почала проявляти сепаратистські погляди.

Штепа публічно закликала Путіна "захистити місто" і ввести війська. Також вона роздавала інтерв’ю російським пропагандистським медіа, підтверджуючи свою сепаратистську позицію. Однак, коли ЗСУ звільнили Слов’янськ, Неля швидко змінила риторику і після того, як її заарештували, заявила, що робила проросійські висловлювання під тиском та буквально "під дулом автомата".

Судовий процес над Штепою

Суд у справі Нелі Штепи триває вже понад 11 років. Останнє засідання відбулося у вересні 2025 року, проте підозрювана на нього не з’явилася, а її адвокати заявили, що ексчиновниця тяжко хворіє. Відомо, що у 2014 році Штепа змінила прізвище на Супрун, після чого всі суднові матеріали довелося замінювати на її нове прізвище.

Зазначимо, що політика судять за двома статтями: за посягання на територіальну цілісність та за створення терористичної організації. Якщо провину Штепи доведуть у суді, то вона може отримати строк від 10 років до довічного. Проте з 2014 року вирок чиновниці так і не ухвалили, а суди затягуються.

Нелю Штепу заарештували 11 липня 2014 року, до 2017 року вона була під вартою, але потім суд відпустив її під домашній арешт. У 2021 році їй призначили запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. Де зараз ексмерка Слов’янська невідомо. За останньою інформацією місцевих ЗМІ, вона тяжко хворіє і продовжує жити у Слов’янську.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про зрадницю Діану Панченко і де вона зараз. Вона народила дитину та ховається від СБУ.