Змінила прізвище і чекає на вирок: куди пропала Неля Штепа і за що її судять
Колишня мер Слов’янська вже понад 11 років чекає на вирок
Неля Штепа – одіозна особистість в українській політиці. Колись вона була міською головою українського Слов’янська, проте закликала Путіна "захистити" місто та ввести війська. У 2014 році над чиновницею розпочався суд, який триває й досі.
Що варто знати:
- Неля Штепа – колишня мер Слов’янська, яка закликала Путіна ввести війська у 2014 році
- Її судять за посягання на територіальну цілісність України та створення терористичної організації
- Судовий процес триває вже понад 11 років, але вирок досі не винесено
"Телеграф" розповість, що відомо про Нелю Штепу, за що її судять і де вона зараз.
Неля Штепа – що про неї відомо?
Неля Штепа народилася у Слов’янську 13 вересня 1960 року. Після школи закінчила фізико-математичний факультет Слов’янського педагогічного інституту. Після трьох років роботи у школі стала директором. Пізніше працювала у райкомі комсомолу та на керівних посадах у різних підприємствах.
У жовтні 2010 року Штепа була обрана міським головою міста Слов’янськ. Проте вже у 2014 році, коли російські окупаційні війська почали заходити в Україну, чиновниця почала проявляти сепаратистські погляди.
Штепа публічно закликала Путіна "захистити місто" і ввести війська. Також вона роздавала інтерв’ю російським пропагандистським медіа, підтверджуючи свою сепаратистську позицію. Однак, коли ЗСУ звільнили Слов’янськ, Неля швидко змінила риторику і після того, як її заарештували, заявила, що робила проросійські висловлювання під тиском та буквально "під дулом автомата".
Судовий процес над Штепою
Суд у справі Нелі Штепи триває вже понад 11 років. Останнє засідання відбулося у вересні 2025 року, проте підозрювана на нього не з’явилася, а її адвокати заявили, що ексчиновниця тяжко хворіє. Відомо, що у 2014 році Штепа змінила прізвище на Супрун, після чого всі суднові матеріали довелося замінювати на її нове прізвище.
Зазначимо, що політика судять за двома статтями: за посягання на територіальну цілісність та за створення терористичної організації. Якщо провину Штепи доведуть у суді, то вона може отримати строк від 10 років до довічного. Проте з 2014 року вирок чиновниці так і не ухвалили, а суди затягуються.
Нелю Штепу заарештували 11 липня 2014 року, до 2017 року вона була під вартою, але потім суд відпустив її під домашній арешт. У 2021 році їй призначили запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. Де зараз ексмерка Слов’янська невідомо. За останньою інформацією місцевих ЗМІ, вона тяжко хворіє і продовжує жити у Слов’янську.
