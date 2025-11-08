Под прицелом были важные объекты. Куда больше всего била Россия минувшей ночью (карта)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
РФ продолжает удары по объектам жизнеобеспечения
Ночью и утром 8 ноября Россия устроила массированную атаку на Украину. Враг бил беспилотниками, баллистическими ракетами "Кинжал" и крылатыми ракетами "Калибр", под прицелом врага была критическая инфраструктура.
Что нужно знать:
- Минувшей ночью Россия массированно атаковала Украину, враг бил по критической инфраструктуре
- Основные усилия россияне направили на Полтавщину и Черниговщину, но под ударами были и другие области
- Из-за удара по энергетическому объекту, полностью обесточен город Кременчуг, воду дают по графику
В сети появилась карта движения воздушных целей врага над территорией Украины минувшей ночью. Наибольшие удары пришлись на Полтавскую и Черниговскую области.
Также Россия в ночь на субботу атаковала Днепропетровщину, Киевщину и Киев, Кировоградскую, Николаевскую, Сумскую, Харьковскую области, сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Враг бил по объектам жизнеобеспечения украинцев.
Под прицелом врага была критическая инфраструктура – то, что обеспечивает нормальные условия проживания людей… Спасатели, полиция работают на местах ударов. Задействованы необходимые специалисты и специализированная техника,
Министр добавил, что по состоянию на 8:50 спасатели работали над ликвидацией более 10 пожаров. Все службы работают, чтобы минимизировать последствия российской атаки по объектам жизнеобеспечения людей.
Как сообщал "Телеграф", минувшей ночью россияне нанесли удар по энергетическому объекту в Полтавской области. Из-за этого полностью обесточен город Кременчуг. Городской водоканал перешел на работу с помощью мощных генераторов. Вода подается по графику.