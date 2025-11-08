Напряжение упало до опасного уровня: где есть перебои и как не повредить технику

В нескольких областях Украины напряжение упало ниже нормы.

В ряде областей Украины фиксируют серьезные перепады напряжения. Причина – россияне в ночь на 8 ноября били по энергетике. О значительном падении напряжения сообщают с Полтавщины и Киевщины, в частности, в Ирпени и Киеве. Отметим, что в Киеве введены экстренные отключения света.

Что нужно знать

В Киеве, Ирпени и Полтавской области приборы показывают 175–182 В — это ниже допустимых 207–253 В

Энергетики советуют не включать лишнюю технику, особенно крупные приборы с электродвигателями

Приборы учета напряжения показывают уровень от 175 до 181 В. Это гораздо ниже нормального минимума. С 1 июля 2025 г. стандарт напряжения в Украине составляет не 220, а 230 В. Допустимые отклонения от номинального напряжения теперь составляют от 207 до 253 В. Однако энергетики неоднократно предупреждали — после российских ударов ситуация в сети нестабильна.

Прибор показывает уровень напряжения 179 В

Прибор показывает уровень напряжения 175-182 В

Современные электроприборы должны справиться с такими перепадами напряжения, однако не следует включать дополнительные электроприборы. В общем, низкое напряжение может быть опасно для бытовой техники, вызывая сбои в ее работе и перегрев компонентов.

Последнее касается больших бытовых приборов с электромоторами – холодильников, стиральных машин, кондиционеров и т.д. Использование таких приборов лучше отложить на потом.

