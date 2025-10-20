"Спасибо, моно, вы сами виноваты": украинцы шутят о розыгрыше monobank

Украинцы задаются вопросом: Розыгрыш monobank — это проверка на удачу?

На днях monobank праздновал 10 миллионов клиентов и запустил беспрецедентный розыгрыш. Требовалось найти определенное количество лимонов, спрятанных в приложении и получить немалые призы. В частности, разыграли сотню айфонов и 1000 сладких призов. Уже известны имена победителей розыгрыша.

Украинцев охватила настоящая лимономания – люди искали их часами даже в рабочее время. Многие были разочарованы, но нашему народу никогда не изменяет чувство юмора. "Телеграф" собрал в сети лучшие шутки и мемы по этому поводу.

Многие украинцы шутили о том, что имя и первая буква фамилии совпали, но не номер карты. "Может, это какая-то ошибка?", – спрашивали они.

Интернет-пользователи связали с розыгрышем самые разные события: например, отсутствие тревог в последние дни и масштабный сбой сервисов на платформе Amazon. Также люди предположили, что грабители в Лувре искали лимоны.

Трафик при поиске лимонов просто зашкаливал. В пиковые минуты было 26 тысяч запросов в секунду. Уже известны имена счастливчиков, которые выиграли 4 BMW 3 Series и квартиру. Однако остались еще ценные призы. Миллион гривен будет разыгран 21 октября в прямом эфире в Instagram.

Напомним, игра "Поиск лимонов" от "Монобанка" завершилась, однако она начала жить своей жизнью. Украинец устроил любимой квест по поиску настоящих лимонов. Парень купил 50 лимонов и спрятал их в разных местах квартиры.