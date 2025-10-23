"9 часов без света и еды": как лимонная акция monobank сорвала заказы украинцев
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
"Лимонная лихорадка" Monobank вызвала проблемы в Мономаркете
Лимонная лихорадка Monobank не только вызвала проблемы в приложении, но и с заказами на Мономаркете. Пользователь Валерия с ником ssokyrko из Киева пожаловалась на то, что заранее заказала через Мономаркет газовую плитку, чтобы при отключении света была возможность поесть.
Что нужно знать
- Клиентка из Киева шесть дней ждала газовую плитку
- Из-за избыточного заказа поставщики Мономаркета не успевали отправлять товары.
- Олег Гороховский взял ответственность, пообещал доставить плитку и компенсировать стоимость
Но в течение шести дней после заказа товар она так и не получила. Причиной задержек менеджер поставщика назвал большое количество заказов. "В заключении сегодня уже 9 часов без света и возможности приготовить себе еду, потому что у них загруженность через лимонные дела", — резюмирует пользователь.
Очевидно, причиной могли стать "секретные лимоны" — часть интерактива по поиску лимонов от Monobank. Стоимость товара, в котором были скрыты секретные лимоны, составляла от 1000 до 3000 гривен. Телеграф рассказывал, кто купив что-то за эту сумму, мог выиграть машину или квартиру.
Напомним – Мономаркет это маркетплейс, где поставщики выставляют товар на продажу. Однако совладелец Монобанка Олег Гороховский в комментариях взял ответственность. Он подчеркнул, что банк не только проследит за тем, чтобы печка наконец-то доехала до клиентки, но и компенсирует стоимость покупки в полном объеме.
В комментариях украинцы предостерегли, что качество плиты может быть не очень высоким, а также подчеркнули — именно с этим типом товаров был подобный опыт. Правда, тогда тоже помогла поддержка Моно.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что Монобанк обвинялся в том, что розыгрыш был непрозрачным, и на самом деле айфоны не разыграли, а просто раздали определенным людям. Однако Гороховский в саркастической манере отверг обвинения.