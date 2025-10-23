"9 часов без света и еды": как лимонная акция monobank сорвала заказы украинцев

"Лимонная лихорадка" Monobank вызвала проблемы в Мономаркете

Лимонная лихорадка Monobank не только вызвала проблемы в приложении, но и с заказами на Мономаркете. Пользователь Валерия с ником ssokyrko из Киева пожаловалась на то, что заранее заказала через Мономаркет газовую плитку, чтобы при отключении света была возможность поесть.

Что нужно знать

Клиентка из Киева шесть дней ждала газовую плитку

Из-за избыточного заказа поставщики Мономаркета не успевали отправлять товары.

Олег Гороховский взял ответственность, пообещал доставить плитку и компенсировать стоимость

Но в течение шести дней после заказа товар она так и не получила. Причиной задержек менеджер поставщика назвал большое количество заказов. "В заключении сегодня уже 9 часов без света и возможности приготовить себе еду, потому что у них загруженность через лимонные дела", — резюмирует пользователь.

Мономаркет перегрузил поставщиков товаров – они не успели отправить заказ вовремя

Очевидно, причиной могли стать "секретные лимоны" — часть интерактива по поиску лимонов от Monobank. Стоимость товара, в котором были скрыты секретные лимоны, составляла от 1000 до 3000 гривен. Телеграф рассказывал, кто купив что-то за эту сумму, мог выиграть машину или квартиру.

Напомним – Мономаркет это маркетплейс, где поставщики выставляют товар на продажу. Однако совладелец Монобанка Олег Гороховский в комментариях взял ответственность. Он подчеркнул, что банк не только проследит за тем, чтобы печка наконец-то доехала до клиентки, но и компенсирует стоимость покупки в полном объеме.

Гороховский отреагировал на ситуацию

В комментариях украинцы предостерегли, что качество плиты может быть не очень высоким, а также подчеркнули — именно с этим типом товаров был подобный опыт. Правда, тогда тоже помогла поддержка Моно.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Монобанк обвинялся в том, что розыгрыш был непрозрачным, и на самом деле айфоны не разыграли, а просто раздали определенным людям. Однако Гороховский в саркастической манере отверг обвинения.