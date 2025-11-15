В этих домах вы не замерзнете без отопления в блэкаут: нужно обратить внимание на одну деталь

Если в вашем доме много стекла, то появляется больше рисков

В случает отключения отопления зимой современные украинские многоэтажке гораздо лучше перенесут холода, чем дома советской постройки. Новые здания строили уже по украинским нормативам, которые нацелены на энергоэффективность.

Об этом "Телеграфу" рассказал заслуженный архитектор Украины, лауреат государственной премии Украины в области архитектуры, член-корреспондент Академии архитектуры Украины, профессор Сергей Юнаков

По его словам, дома, которые строились в последние 10-15 лет смогут выдержать блэкауты и временные отключения отопления.

"Там стены утеплены. Потому что нормативы украинские, а они уже были направлены на то, чтобы снизить обогрев улицы, сохранять тепло внутри помещения и чтобы холодный, холодный воздух не попадал в помещение. Если брать царские дома, там два локтя толщиной стена, то здесь уже и 70 см в этих домах. И, ну, где-то, может быть, 60, 70, 80 см Они могут выдержать", — говорит Юнаков.

Однако, отметил, архитектор, если в вашем доме много стекла, то появляется больше рисков. Тогда все зависит от толщины стеклопакетов и профиля.

"Если заказчик тяп-ляп делал, то опять-таки он простой профиль взял какой-то пластиковый, не утепляемый, и однокамерный стеклопакет. Это будет очень плохой эффект зимой", — считает он.

