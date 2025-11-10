Жители каких этажей в новостройках замерзнут первыми во время блэкаута: будет хуже, чем в старых домах

Новые дома в отключения света в зоне риска

В условиях перманентных блэкаутов новостройки могут оказаться не надежнее, чем старый жилой фонд. Более того, в некоторых моментах с современным жильем может возникать даже больше проблем.

Об одной из главных угроз новостроек "Телеграфу" рассказала директор ОСМД "Наш счастливый дом 9-Б" Любовь Башинская.

Более подробно читайте в материале: "Без света, тепла и воды: почему новостройки могут стать непригодными для жизни этой зимой".

Она объяснила, почему именно современное жилье может оказаться в зоне риска. Дело в том, по словам собеседницы, что новостройки обычно имеют 25 этажей и выше. Это создает дополнительные проблемы при отключении.

Все строят 25-ти этажки, где стоят насосные, теплопункты и так далее. И всем нужна подача вверх. отмечает Любовь Башинская

Для сравнения, в старых пятиэтажках и девятиэтажках центральная сеть сама обеспечивает давление до пятого-двенадцатого этажа. Даже без электроэнергии теплоноситель поднимается естественным образом благодаря пяти атмосферам давления в системе.

В больших новостройках такая схема не работает. Без насосов вода не поднимается выше 12-14 этажей. Поэтому жильцы верхних этажей оказываются в самой плохой ситуации – без тепла, даже если теплоноситель есть в системе.

Таким образом, исходя из слов эксперта, выходит, что в некоторых ситуациях жильцы даже менее защищенных старых 9-этажек оказываются даже в более выгодном положении, чем владельцы элитного жилья на высоких этажах.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Верховной Раде планируют принять законопроект об осуществлении комплексной реконструкции кварталов устаревшего жилфонда.