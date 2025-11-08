Согреют дом лучше батарей: эти шторы из подручных средств станут спасением холодной зимой (фото)

Эти шторы помогут сохранить в доме тепло

Чтобы зимой в доме было тепло и уютно, начните с утепления окон. Минимальные расходы и максимум уюта обеспечат теплошторы, которые можно сделать самостоятельно из старых одеял или ненужных тканей.

В материале Insteading рассказали, как можно сделать шторы, которые помогут удержать тепло даже при сильных морозах. Главный плюс — простота и доступность.

Как сделать теплошторы самостоятельно

Утеплить окна на зиму можно с помощью теплоштор, но не обязательно тратить на них деньги. Если вы умеете пользоваться швейной машинкой (или можете у кого-то попросить), то с легкостью создадите плотные занавески самостоятельно.

Для этого используйте старые одеяла или теплые ткани, если у вас их нет, то можно приобрести в секонд-хенде. Главное, чтобы они были плотными, ведь нужно создать барьер между холодным окном и комнатой.

Как утеплить окна в доме

Чтобы сделать теплоштору, сначала измерьте свое окно и вырежьте ткань немного большего размера. Сложите ткань лицевыми сторонами внутрь, положите сверху одеяло и закрепите булавками. Сшейте три стороны, а четвертую прошейте примерно по трети длины с каждого края, оставив в середине незашитое отверстие. Через него выверните штору на лицевую сторону, затем зашейте.

Вставьте в нижнюю часть, между слоями ткани и утеплителем, толстую палку, чтобы придать занавеске форму, с ее помощью вы сможете легко поднимать и опускать шторы.

Повесить штору можно разными способами: пришить липучку к верхнему краю или сделать тканевые петли и повесить на крючки в рамке окна. Опускайте теплоштору на ночь, благодаря плотному слою одеяла она поможет сохранять тепло в помещении и согревать вас лучше, чем батареи.

"Телеграф" писал ранее, как обычный пластиковый лист сохранит тепло в доме. С помощью такого способа свои окна утепляют американцы.