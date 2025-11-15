У цих будинках ви не замерзнете без опалення в блекаут: потрібно звернути увагу на одну деталь

Якщо у вашому будинку багато скла, то з’являється більше ризиків

У разі відключення опалення взимку сучасні українські багатоповерхівки набагато краще перенесуть холоди, ніж будинки радянської забудови. Нові будівлі зводили вже за українськими нормативами, які націлені на енергоефективність.

Про це "Телеграфу" розповів заслужений архітектор України, лауреат державної премії України в галузі архітектури, член-кореспондент Академії архітектури України, професор Сергій Юнаков.

За його словами, будинки які будувалися в останні 10-15 років, зможуть витримати блекаути та тимчасові відключення опалення.

"Там стіни утеплені. Тому що нормативи українські, а вони вже були спрямовані на те, щоб знизити обігрів вулиці, зберігати тепло всередині приміщення і щоб холодне повітря не потрапляло до приміщення. Якщо брати царські будинки, там два лікті завтовшки стіна, то тут уже 70 см у цих будинках. І, ну, десь, можливо, 60, 70, 80 см. Вони можуть витримати", — каже Юнаков.

Однак, зазначив, архітектор, якщо у вашому будинку багато скла, то з’являється більше ризиків. Тоді все залежить від товщини склопакетів та профілю.

"Якщо замовник тяп-ляп робив, то знову-таки він простий профіль взяв якийсь пластиковий, не утеплюваний, і однокамерний склопакет. Це буде дуже поганий ефект взимку", — вважає він.

Час промерзання різних типів будинків

Раніше професор розповів, як радянські інженери створили найхолодніші будинки. За його словами, деякі радянські будинки мають не лише тонкі стіни у 25 см, що менше на 13 см, ніж потрібно, а й так звані "хрущовські холодильники".