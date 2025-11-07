Боролись с излишествами, а потеряли тепло. Как советские инженеры создали самые холодные дома

Эти многоэтажки имели не только достаточно тонкие стены

Построенные в СССР так называемые "хрущевки" имеют достаточно много недостатков, которые привели к значительной потере тепла. Здесь речь идет не только о тонких стенах в кирпичных домах, но и о странных конструкциях.

Что нужно знать:

В СССР строили дома с толщиной стен в 38 см , а местами и 25 см

Хрущевки имели специальную конструкцию, которая ускорила остывание квартир

Многоэтажки при Хрущеве намеренно строили простыми и в минимализме

Об этом "Телеграфу" рассказал заслуженный архитектор Украины, Лауреат государственной премии Украины в области архитектуры (2003), член-корреспондент Академии архитектуры Украины, профессор Сергей Юнаков. По его словам, некоторые советские дома имеют не только тонкие стены в 25 см, что меньше на 13 см, чем нужно, но и так называемые "хрущевские холодильники".

Дом, построенный в СССР

Эти конструкции делали под окнами гостиной или кухни, чтобы люди зимой там хранили продукты. То есть, экономили на работе обычного холодильника. Просто брали переносили все продукты в металлический шкаф под окном, а холодильник выключали.

Юнаков говорит, что, на первый взгляд, идея "хрущевских холодильников" неплохая, но у нее есть большой минус. А именно то, что такие конструкции способствовали более быстрому остыванию квартиры и комнаты. Ведь фактически в здании были дыры, закрывшиеся металлическими шкафами. Даже батареи, которые ставили рядом, не спасали ситуацию.

Хрущевский холодильник

Архитектор добавляет, что в общем-то "хрущевки" строили таким образом, чтобы они были максимально практичные, простые и удобные. Но в погоне за исключением всех излишеств, создали много проблем.

"Хрущев начал войну против излишеств даже в архитектуре. Поэтому в этих хрущевках декоративные элементы полностью не то, что потеряли, а их не позволяли делать. Стена ровная, как бумага, и все. Нельзя было карнизы и тому подобное, это уже излишество. А излишество каралось", — рассказывает Юнаков.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как Госстрой СССР "сэкономил" на комфорте жильцов и украл тепло из квартир.