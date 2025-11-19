США не принудят Украину к позорному миру: в Раде назвали причину

Американский президент хочет выглядеть красиво

Новое оживление переговоров по войне в Украине между Россией и США не заставит пойти нашу страну на уступки. В Раде не верят, что Трампу удастся оказывать эффективное давление на Киев.

Что нужно знать:

Вашингтон и Кремль могут тайно сотрудничать над новыми планами по завершению войны в Украине.

Штаты уже оценивают, можно ли снова давить на Киев.

В украинском парламенте объяснили, почему у Белого дома ничего не получится.

Такое мнение в комментарии "Телеграфу" высказал нардеп от "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам внешней политики Александр Мережко

Детальнее читайте в материале: "Война закончится через несколько недель? Что нужно знать о новом "мирном плане" США и России".

Так, комментируя слухи о том, что Россия и США тайно сотрудничают над новыми планами по завершению войны в Украине, Мережко сказал, что если переговоры окажутся правдой, то для нас это плохо, ведь недопустимо решать судьбу Украины за ее спиной.

Особенно если речь идет о каких-то уступках, в том числе территориальных. Все это тогда напоминает Мюнхен в 1938 году. Но американцы понимают, что даже если они и добьются какого-то результата, то навязать Украине ничего почти невозможно уверяет Александр Мережко

В свою очередь политический аналитик Игар Тышкевич не так категоричен по этому поводу. В комментарии "Телеграфу" он заявил, что первый аргумент не в пользу Украины — "Миндичгейт.

"Кроме того, в пользу того, что США оценивают, можно ли снова давить на Киев, это визит в Украину министра армии США [Дена Дрисколла]. Да, до конца Трамп не верит Путину. Логично. Но есть тревожные новости из Украины и логично отправить своего чиновника, чтобы он оценил ситуацию на месте. И в зависимости от того, с чем он вернется, будет сигнал из Белого Дома: либо Путин лжет и мы поддерживаем дальше Украину (до определенных границ), либо Трамп снова вернется к тому, что у нас нет карт", – добавляет он.

Более того, отмечает аналитик, США уже практиковали радикальное давление на Украину.

"Запомним ситуацию весны 2025 года, когда Украине некоторое время просто не передавали разведывательные данные. А если это происходит не неделя, а две, три… Плюс экономические рычаги влияния. Возможно, бесконечно говорить о принципиальности, но ключевом вопросе экономического ресурса. Половина нашего бюджета – это помощь", – объясняет Тышкевич.

Тышкевич объяснил, что несмотря на то, что в большинстве своем это средства европейцев, но США — союзник, а Украина — партнер.

"Есть вопросы политики твоего союзника (США) и твоего партнера (Украина). С точки зрения долгосрочной перспективы, когда вопрос стоит ребром, кого ЕС выберет, союзника или партнера? Думаю, ответ очевиден – союзника", – резюмировал ИгарТышкевич.

Однако в парламенте скептически настроены по поводу эффективного давления на Украину для продавливания мира на условиях РФ.

"Конечно, американцы могут попытаться надавить, но это обязательно выйдет в публичную плоскость. И надавить уже будет сложно. Ведь речь идет об обществе, парламенте. А Трамп не хотел бы, чтобы это выглядело так, что он открыто давит на страну и требует уступок агрессору, чтобы мы согласились с условиями, которые будут капитуляцией и предпосылкой для уничтожения государства. Трамп не хочет этого, он хочет быть популярным, выглядеть красиво", – отмечает Александр Мережко.

Как сообщал "Телеграф", 19 ноября президент Украины Владимир Зеленский в Турции встретится со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом. По словам Зеленского, цель встречи — "активизация переговоров".