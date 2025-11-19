США не примусять Україну до ганебного миру: в Раді назвали причину

Американський президент хоче виглядати гарно

Нове пожвавлення переговорів щодо війни в Україні між Росією та США не змусить піти нашу країну на поступки. У Раді не вірять, що Трампу вдасться чинити ефективний тиск на Київ.

Що потрібно знати:

Вашингтон та Кремль можуть таємно співпрацювати над новими планами щодо завершення війни в Україні.

Штати вже оцінюють, чи можна знову тиснути на Київ.

В українському парламенті пояснили, чому у Білого дому нічого не вийде.

Таку думку у коментарі "Телеграфу" висловив нардеп від "Слуги народу", голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики Олександр Мережко.

Детальніше читайте у матеріалі: "Війна закінчиться за кілька тижнів? Що треба знати про новий "мирний план" США та Росії".

Так, коментуючи чутки про те, що Росія та США таємно співпрацюють над новими планами щодо завершення війни в Україні, Мережко сказав, що якщо переговори виявляться правдою, то для нас це погано, адже неприпустимо вирішувати долю України за її спиною.

Особливо, якщо йдеться про якісь поступки, в тому числі територіальні. Все це тоді нагадує Мюнхен 1938 року. Але американці розуміють, що навіть коли вони і досягнуть якогось результату, то нав'язати Україні нічого майже неможливо запевняє Олександр Мережко

У свою чергу політичний аналітик Ігар Тишкевич не такий категоричний із цього приводу. У коментарі "Телеграфу" він заявив, що перший аргумент не на користь України — "Міндічгейт".

"Крім того, на користь того, що США оцінюють, чи можна знову тиснути на Київ, це візит до України міністра армії США [Дена Дрісколла]. Так, до кінця Трамп не вірить Путіну. Логічно. Але є тривожні новини з України, і логічно відправити свого чиновника, щоб він оцінив ситуацію на місці. І залежно від того, з чим він повернеться, буде сигнал з Білого Дому: або Путін бреше і ми підтримуємо далі Україну (до певних меж), або ж Трамп знову повернеться до того, що у нас немає карт" , – додає він.

Ба більше, зазначає аналітик, США вже практикували радикальний тиск на Україну.

"Загадаємо ситуацію весни 2025 року, коли Україні певний час просто не передавали розвідувальні дані. А якщо це відбувається не тиждень, а два, три… Плюс економічні важелі впливу. Можливо, безкінечно казати про принциповість, але ключове питання економічного ресурсу. Половина нашого бюджету – це допомога", – пояснює Тишкевич.

Тишкевич пояснив, що незважаючи на те, що здебільшого це кошти європейців, але США — союзник, а Україна — партнер.

"Є питання політики твого союзника (США) і твого партнера (України). З точки зору довгострокової перспективи, коли питання стоїть руба, кого ЄС обере, союзника чи партнера? Гадаю, відповідь очевидна – союзника", – резюмував Ігар Тишкевич.

Проте у парламенті скептично налаштовані щодо ефективного тиску на Україну для продавлювання миру на умовах РФ.

"Звісно, американці можуть спробувати натиснути, але це неодмінно вийде в публічну площину. І натиснути вже буде складно. Адже мова йде про суспільство, парламент. А Трамп не хотів би, щоб це виглядало так, що він відкрито тисне на країну і вимагає поступок агресору, щоб ми погодились на умови, які будуть капітуляцією і передумовою для знищення держави. Трамп не хоче цього, він хоче бути популярним, виглядати красиво", – зазначає Олександр Мережко.

Як повідомляв "Телеграф", 19 листопада президент України Володимир Зеленський у Туреччині зустрінеться зі спецпредставником президента США Стівом Уіткоффом. За словами Зеленського, мета зустрічі — "активізація переговорів".