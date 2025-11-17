У Путина грубо ответили на прогноз Макрона о завершении войны в Украине

В России не согласны со словами лидера Франции

В Кремле отреагировали на прогноз президента Франции Эммануэля Макрона о завершении войны в Украине. Европейский лидер уверен, что ждать мира осталось недолго — в Москве не согласны.

Что нужно знать:

17 ноября Макрон заявил, что война в Украине может закончиться в течение двух лет

Накануне Париж и Киев подписали историческое соглашение

Медведев уже назвал "условия" мира в Украине

Как заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, война в Украине закончится, когда Россия так решит. Главное условие – "достижение целей "СВО".

"Специальная военная операция" продолжается. Мы продолжим, пока Россия не достигнет "своей цели", — сказал он.

В то же время, за несколько часов до этого заявления Макрон прогнозировал, что мир в Украине воцарится раньше 2027 года. Такие слова прозвучали после подписания исторического соглашения между Украиной и Францией, которое включает военную помощь: оружие, самолеты Rafale F4.

"Я считаю, что мира в Украине мы достигнем раньше 2027 года", — заявил Макрон.

Напомним, что Владимир Зеленский начал неделю дипломатии — посетил Грецию, 17 ноября был во Франции, а затем проведет переговоры в Испании. В Париже он подписал соглашение с Макроном, в рамках которого Украина сможет получить 100 самолетов Rafale F4, восемь систем ПВО SAMP-T по шесть пусковых. Стратегическая договоренность будет работать 10 лет с 2026 года.

