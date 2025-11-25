В Бюро экономической безопасности не знают, сколько детективы объявили подозрений и изъяли подакцизных товаров

Зато можно найти статистику по публичным мероприятиям с участием директора

Несмотря на заверения директора Бюро экономической безопасности Александра Цивинского в прозрачности работы БЭБ и требований закона в ведомстве, отказываются предоставлять информацию о количестве объявленных подозрений и изъятых подакцизных товаров и оборудования для их изготовления. В ответе на официальный запрос "Украинских новостей" в Бюро отметили, что учет таких данных не предусмотрен.

"Ведение учета статистических данных, касающихся сферы осуществления оперативно-розыскной деятельности и досудебного расследования, не предусмотрено отчетностью. В то же время, отмечаем, что статистические данные о работе детективов БЭБ по результатам досудебного расследования формируются на базе Единого реестра досудебных расследований, держателем и распорядителем которого является Офис Генерального прокурора", – говорится в письме Бюро.

В ведомстве же имеется статистика по публичным мероприятиям с участием директора. В БЭБ отметили, что с момента назначения на должность Директора БЭБ Александра Цивинского с его участием состоялось 30 встреч с бизнесом, общественными активистами и иностранными партнерами.

Что касается других результатов работы в Бюро экономической безопасности, сообщили: с января по октябрь 2025 года детективы начали 2869 новых расследований. В то время как по данным Офиса Генерального прокурора, в БЭБ учитывается всего 612 уголовных правонарушений, в которых лицам сообщено о подозрении.

Сумма возмещенного ущерба в уголовных производствах, направленных в суд с января по октябрь 2025 года, составляет 3,7 млрд грн. В то же время, в первом полугодии детективы обеспечили возмещение более 3 млрд грн. То есть в среднем сумма возмещенного в бюджет убытков за последние три месяца уменьшилась вдвое.

Ранее стало известно, что миссия МВФ требует ликвидации схем уклонения от уплаты налогов, зависящей от работы БЭБ.