У Бюро економічної безпеки не знають, скільки детективи оголосили підозр та вилучили підакцизних товарів

Натомість можна знайти статистику щодо публічних заходів за участю директора

Попри запевнення директора Бюро економічної безпеки Олександра Цивінського у прозорості роботи БЕБ та вимог закону у відомстві відмовляються надавати інформацію про кількість оголошених підозр та вилучених підакцизних товарів й обладнання для їх виготовлення. У відповіді на офіційний запит "Українських новин" у Бюро зазначили, що облік таких даних не передбачений.

"Ведення обліку статистичних даних, які стосуються сфери здійснення оперативно-розшукової діяльності та досудового розслідування, не передбачено звітністю. Водночас зазначаємо, що статистичні дані щодо роботи детективів БЕБ за результатами досудового розслідування формуються на базі Єдиного реєстру досудових розслідувань, держателем та розпорядником якого є Офіс Генерального прокурора", – йдеться в листі Бюро.

Натомість у відомстві наявна статистика щодо публічних заходів за участю директора. У БЕБ зазначили, що з моменту призначення на посаду Директора БЕБ Олександра Цивінського за його участі відбулось 30 зустрічей з бізнесом, громадськими активістами та іноземними партнерами.

Що стосується інших результатів роботи у Бюро економічної безпеки повідомили: з січня по жовтень 2025 року детективи розпочали 2869 нових розслідувань. Тоді як за даними Офісу Генерального прокурора, в БЕБ обліковується всього 612 кримінальних правопорушень, у яких особам повідомлено про підозру.

Сума відшкодованих збитків у кримінальних провадженнях, направлених до суду з січня по жовтень 2025 року, становить 3,7 млрд грн. Тоді як, у першому півріччі детективи забезпечили відшкодування понад 3 млрд грн. Тобто в середньому сума відшкодованих до бюджету збитків за останні три місяці зменшилась вдвічі.

Раніше стало відомо, що місія МВФ вимагає ліквідації схем ухилення від сплати податків, що залежить від роботи БЕБ.