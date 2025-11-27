Такого шанса у Путина уже не будет: Бабченко о большой ошибке РФ

Трамп предлагает то, о чем Кремль мечтал

Путин получил предложение, которое выгоднее любого сценария военной победы. План Трампа дает Кремлю контроль над оккупированными территориями плюс возвращение в мировую экономику и политику. Однако хозяин Кремля не спешит принимать эти предложения, хотя более рациональное решение трудно себе представить.

Что нужно знать:

План Трампа дает России больше, чем оккупация Украины

Европейский контрплан оторван от реальности

Путин действует вопреки политической логике

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал оппозиционный российский журналист, блоггер и военный корреспондент Аркадий Бабченко. Подробнее читайте в материале: "Россияне вернутся домой и начнут резать друг друга: Бабченко о мирном плане и революции в РФ".

Бабченко считает, что текущий мирный план – это список пожеланий Путина. Украина попытается отбиться от части требований, но окончательный результат предугадать сложно. В то же время, европейский контрплан из 24 пунктов выглядит привлекательно на бумаге, но полностью оторван от реальности.

Журналист отмечает уникальность ситуации для Москвы. Даже если представить полную катастрофу на фронте и выход российских войск на польскую границу, у Путина будет только оккупированная Украина. А мирный план дает гораздо больше.

"Если Путин подписывает этот план, то получает Донецк с Луганском и Крымом, но вдобавок ко всему получает возвращение к G8, снятие санкций, возвращение в бизнес, в международную политику, дружбу и бизнес с США, бабки рекой, восстановление военно-промышленного комплекса", — пояснил Бабченко.

По словам эксперта, любой диктатор с здравым смыслом принял бы такие условия. Ведь это дает Кремлю время восстановить армию и попытаться снова напасть через несколько лет, когда Трампа уже не будет у власти. Россия сможет учесть предыдущие ошибки и подготовиться к лучшему.

На месте Путина это сделал бы кто угодно. Но Путин уже в течение года показывает, что рациональное мышление ему не близко, подытожил военный корреспондент.

