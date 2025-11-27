Такого шансу в Путіна вже не буде: Бабченко про велику помилку РФ

Трамп пропонує те, про що Кремль мріяв

Путін отримав пропозицію, яка вигідніша за будь-який сценарій військової перемоги. План Трампа дає Кремлю контроль над окупованими територіями плюс повернення у світову економіку та політику. Однак господар Кремля не поспішає приймати ці пропозиції, хоча раціональніше рішення важко собі уявити.

Що треба знати:

ПланТрампа дає Росії більше, ніж окупація України

Європейський контрплан відірваний від реальності

Путін діє всупереч політичній логіці

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів опозиційний російський журналіст, блогер та військовий кореспондент Аркадій Бабченко. Детальніше читайте у матеріалі: "Росіяни повернуться додому і почнуть різати один одного: Бабченко про мирний план та революцію в РФ".

Бабченко вважає, що поточний мирний план – це список побажань Путіна. Україна спробує відбитися від частини вимог, але остаточний результат передбачити складно. Водночас європейський контрплан із 24 пунктів виглядає привабливо на папері, але повністю відірваний від реальності.

Журналіст наголошує на унікальності ситуації для Москви. Навіть якщо уявити повну катастрофу на фронті та вихід російських військ до польського кордону, Путін матиме лише окуповану Україну. Натомість мирний план дає набагато більше.

"Якщо Путін підписує цей план, то отримує Донецьк з Луганськом та Крим, але на додачу до всього отримує повернення до G8, зняття санкцій, повернення в бізнес, у міжнародну політику, дружбу та бізнес із США, бабки рікою, відновлення військово-промислового комплексу", – пояснив Бабченко.

За словами експерта, будь-який диктатор з тверезим розумом прийняв би такі умови. Адже це дає Кремлю час відновити армію та спробувати напасти знову через кілька років, коли Трампа вже не буде при владі. Росія зможе врахувати попередні помилки та підготуватися краще.

На місці Путіна це зробив би будь-хто. Але Путін уже протягом року показує, що раціональне мислення йому не близьке, підсумував військовий кореспондент.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про глобальний недолік "мирного плану" США і чому "Путін та Трамп пошились в дурні". Держсекретар Марко Рубіо висловив найточнішу думку щодо цього плану.