Вот почему США спешат: "слуга народа" озвучил причину давления на Украину
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Штаты хотят развязать себе руки
Вашингтон давит на Украину из-за собственных геополитических интересов. США хотят завершить войну любым способом, чтобы реализовать свои планы. Администрация Трампа имеет конкретную стратегию выхода из Европейского континента, на которую отведено два года.
Что нужно знать:
- Штаты выводят военный контингент из Европы
- США уменьшают финансирование оборонных программ в Балтии
- Без остановки войны стратегия США невозможна
Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал народный депутат от фракции "Слуга народа" Олег Дунда. Подробнее читайте в материале: "В декабре переговоры погаснут, а Украина получит деньги: нардеп".
"На сегодняшний день есть стратегия выхода Соединенных Штатов из Европы. Насколько я знаю, на нее отведено ближайшие два года. То есть в течение двух лет, с точки зрения военной компоненты, Штаты должны выйти из Европы", — сказал нардеп.
Депутат привел конкретные примеры реализации этой стратегии. В частности, США сокращают американский контингент в Румынии. Вашингтон также сокращает финансирование военных программ в странах Балтии.
Дунда подчеркнул, что без прекращения войны в Украине реализовать американскую стратегию практически невозможно. Именно поэтому США пытаются любым способом решить вопрос с войной.
Но реализовать эту стратегию без остановки войны в Украине практически невозможно в данном случае. И поэтому США все равно — они хотят себя развязать, выйти и решить вопрос любым способом с войной в Украине,
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Трамп думает о предстоящем соглашении по войне в Украине. Накануне появилась информация о том, что Зеленский может встретиться с Трампом в США уже до конца ноября.