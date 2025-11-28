Вот почему США спешат: "слуга народа" озвучил причину давления на Украину

Штаты хотят развязать себе руки

Вашингтон давит на Украину из-за собственных геополитических интересов. США хотят завершить войну любым способом, чтобы реализовать свои планы. Администрация Трампа имеет конкретную стратегию выхода из Европейского континента, на которую отведено два года.

Что нужно знать:

Штаты выводят военный контингент из Европы

США уменьшают финансирование оборонных программ в Балтии

Без остановки войны стратегия США невозможна

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал народный депутат от фракции "Слуга народа" Олег Дунда. Подробнее читайте в материале: "В декабре переговоры погаснут, а Украина получит деньги: нардеп".

"На сегодняшний день есть стратегия выхода Соединенных Штатов из Европы. Насколько я знаю, на нее отведено ближайшие два года. То есть в течение двух лет, с точки зрения военной компоненты, Штаты должны выйти из Европы", — сказал нардеп.

Олег Дунда, фото - Facebook нардепа

Депутат привел конкретные примеры реализации этой стратегии. В частности, США сокращают американский контингент в Румынии. Вашингтон также сокращает финансирование военных программ в странах Балтии.

Дунда подчеркнул, что без прекращения войны в Украине реализовать американскую стратегию практически невозможно. Именно поэтому США пытаются любым способом решить вопрос с войной.

Но реализовать эту стратегию без остановки войны в Украине практически невозможно в данном случае. И поэтому США все равно — они хотят себя развязать, выйти и решить вопрос любым способом с войной в Украине, объяснил народный депутат.

