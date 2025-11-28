От чому США поспішають: "слуга народу" озвучив причину тиску на Україну

Штати хочуть розв'язати собі руки

Вашингтон тисне на Україну через власні геополітичні інтереси. США хочуть завершити війну будь-яким способом, аби реалізувати свої плани. Адміністрація Трампа має конкретну стратегію виходу з Європейського континенту, на яку відведено два роки.

Що треба знати:

Штати виводять військовий контингент з Європи

США зменшують фінансування оборонних програм у Балтії

Без зупинки війни стратегія США неможлива

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів народний депутат від фракції "Слуга народу" Олег Дунда. Детальніше читайте у матеріалі: "В грудні перемовини згаснуть, а Україна отримає гроші: нардеп".

"На сьогодні є стратегія виходу Сполучених Штатів з Європи. Наскільки я знаю, на неї відведено найближчі два роки. Тобто протягом двох років, з точки зору воєнної компоненти, Штати мають вийти з Європи", — сказав нардеп.

Олег Дунда, фото - Facebook нардепа

Депутат навів конкретні приклади реалізації цієї стратегії. Зокрема, США зменшують американський контингент у Румунії. Також Вашингтон скорочує фінансування воєнних програм у країнах Балтії.

Дунда наголосив, що без припинення війни в Україні реалізувати американську стратегію практично неможливо. Саме тому США намагаються будь-яким способом вирішити питання з війною.

Але реалізувати цю стратегію без зупинки війни в Україні практично неможливо в даному випадку. І тому США все одно — вони хочуть себе розв'язати, вийти і вирішити питання в будь-який спосіб з війною в Україні, пояснив народний депутат.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Трамп думає про майбутню угоду щодо війни в Україні. Напередодні з'явилася інформація, що Зеленський може зустрітися з Трампом у США вже до кінця листопада.