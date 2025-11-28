Новый глава ОП будет слабее Ермака, украинцы верят в один миф: политолог о том, что дальше

Ожидается, что украинская делегация на переговорах также получит нового главу

Увольнение руководителя Офиса президента Андрея Ермака с должности своего рода правильный и неизбежный шаг. После обысков Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) другого решения и не могло быть.

Об этом "Телеграфу" рассказал политолог Владимир Фесенко. По его словам, Ермак был достаточно мощным главой ОП, а человек после него будет немного слабее.

Фесенко считает, что со стороны НАБУ обыск у Ермака был превентивной атакой, чтобы нейтрализовать атаку на себя, которой в бюро боялись.

"Ермак пожертвовал собой ради президента. Расчет простой. Это был единственный выход из ситуации. Ермак уходит в отставку, тем самым снимается напряжение, частичная перезагрузка власти, только частичная. Полной не будет, потому что это просто сейчас невозможно сделать. И это лишь усложнит ситуацию и может дезорганизовать работу государственных структур", — говорится в сообщении.

Однако, по его мнению, сейчас главное снять напряжение, не допустить политический кризис. Тем более в условиях усложнения и военной, и внешних ситуаций. Выходит, что увольнение — это оптимальное решение с учетом всех нынешних обстоятельств.

Бояться, что это как-то негативно повлияет на международную позицию, по словам политолога, не следует. Ведь если бы Ермак остался, тогда на фоне обысков НАБУ и открытого дела, у партнеров возникли бы вопросы к Украине.

Фесенко добавляет: "Все равно, определенное ослабление позиции уже произошло по факту. Но отставка Ермака снимает значительную часть проблем. Во-первых, не допускает внутреннего кризиса. Во-вторых, я так понимаю, сейчас кто-то вместо Ермака возглавит делегацию на переговорах. Иначе самое присутствие Ермака, если бы он сейчас был фигурантом это было бы не слишком хорошо для переговоров. А так сейчас переговоры продолжатся, поэтому европейцев, я думаю, практически всех наших партнеров это устраивает. И потому, в принципе, можно работать дальше. Так что на позициях это не отразится, наоборот".

При этом, по его мнению, любой новый глава Офиса президента не будет иметь такого большого влияния как Ермак. Потому что свое влияние тот формировал постепенно. К тому же у украинцев существует миф – глава ОП должен заниматься какими-то своими незначительными обязанностями.

"Влияние руководителя Офиса Президента – это косвенное влияние самого президента. Бывают ситуации, когда есть слабые или чисто технические руководители администрации. Как это было при Петре Порошенко: Борис Ложкин был влиятельной фигурой, но ключевой фигурой, фактически, руководителем администрации президента был сам Порошенко. Когда Ложкин ушел, был человек, сугубо технически координировавший работу Администрации президента, но Офисом, администрацией руководил сам Порошенко. А так, как правило, в большинстве случаев нашей истории руководитель Администрации президента всегда был очень влиятельной фигурой", — говорит политолог.

Фесенко объясняет: "Проблема юридическая в другом – не в том, что там (у главы ОП – Ред.) нет полномочий. Полномочия Администрации президента не прописаны ни в одном законе. В частности, у нас нет закона о президенте. Вот в чем юридическая проблема. А политическое влияние руководителя администрации президента всегда будет. Особенно если это будет сильно мощная влиятельная фигура, которая пользуется доверием президента.

Так что не нужно повторять этот миф, что это искусственно. Нет, это не искусственно, это отражение специфики нашей политической системы. Кто бы ни был руководителем Офиса президента, это потенциальная влиятельная фигура. Просто в нынешних обстоятельствах именно сейчас, особенно после Ермака, безусловно, это будет значительно более слабая фигура".

