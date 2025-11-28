Новый человек или старая гвардия? Кто может заменить Ермака в ОП по мнению искусственного интеллекта

ИИ назвал пять вероятных сценариев

После увольнения Андрея Ермака с должности в Офисе президента у многих возникает вопрос, кто же может его заменить. Президент Украины Владимир Зеленский уже анонсировал кадровые перестановки в ОП.

"Телеграф" решил выяснить, кто же может стать новым главой Офиса, обратившись к искусственному интеллекту (ИИ). Отметим, что чат GPT описал несколько вероятных сценариев.

Сценарий "технического/временного руководителя" — средняя-высокая вероятность

В этом случае Зеленский может назначить на должность главы ОП человека "на переходный период". Это может быть личность без больших политических амбиций, чтобы просто "удержать ОП в руках". Этот кандидат, скорее всего, будет нейтральным без больших политических скандалов и мощного бекграунда. Может быть, технократ или служащий.

ИИ отмечает, что здесь речь идет именно о "временном" главе, чтобы просто снизить уровень напряжения в обществе. Ведь обыски НАБУ накаляют обстановку, что побуждает власть действовать быстро и решительно. Здесь, к слову, конкретного лица ИИ не называет.

ИИ рассказал, кто может заменить Ермака в Офисе президента. Скриншот

Первый сценарий ИИ. Скриншот

Сценарий с назначением Оксаны Маркаровой – средняя вероятность

Она может быть одним из кандидатов, ведь некоторые медиа уже называли ее возможной главой ОП. Опыт должностной лица послом Украины в США и дипломатический бекграунд — сильная сторона, в которой нуждается Офис. Однако сама Маркарова в свое время опровергала слухи, что ей предлагали должность в ОП. Но окончательное решение будет принимать президент Зеленский.

Оксана Маркарова

Плюсы этого сценария: измененный имидж ОП; баланс между опытом в политике и репутационной "перезагрузкой". А вот минусом ИИ называет вопросы, которые могут возникнуть к прошлому Маркаровой. Хотя ее репутация достаточно прозрачна, но исключать скелеты в шкафу нельзя.

Второй сценарий ИИ. Скриншот

Сценарий с возвращением в ОП действующего чиновника — Юлия Свириденко — низкая-средняя вероятность

По мнению ИИ, Свириденко сейчас премьер, но в 2025 ее уже рассматривали как кандидата в руководители правительства во время кадровых изменений. Если президент действительно увидит в этом целесообразность, то ОП может получить сильного лидера. Ведь у Свириденко есть мощный политический опыт, знает управленческие процессы и т.д.

Юлия Свириденко

Однако занятость должностью премьера снижает вероятность такого варианта. Этот шаг ИИ назвал "резервным", ведь можно найти достойную кандидатуру без действующей должности.

Третий сценарий ИИ. Скриншот

Сценарий "военный, новое лицо" — средняя-низкая вероятность

Здесь ИИ считает, что из-за войны Зеленский может выбрать человека, который разбирается в военном деле. Таким образом, можно создать ОП, который удовлетворит военных и даст им больше надежды. Но скорее всего это будет новое лицо, которое пока фактически не "светилось" в политическом кругу.

Такой шаг может показать не только отказ от коррупционного прошлого, но и хороший старт для общества. Ведь военный будет ближе к народу, что успокоит украинцев. Но здесь есть большой риск отсутствия политического опыта, что может иметь плохие последствия.

Четвертый сценарий ИИ. Скриншот

Сценарий "критический – политический компромисс" – низкая вероятность, но возможен

По словам ИИ, из-за сильного давления внутри власти или общества может появиться кандидат, которого изберут в качестве компромисса. То есть человек не сильно мощный, но достаточно нейтральный и "чистый". Тот, кто объединит разные лагеря, но он может быть "временным".

Такой человек даст обществу немного остыть, а власти оправиться от коррупционных проблем. Но ждать от этого кандидата мощных действий не стоит, ведь в должности в ОП большую роль играет политический опыт.

Пятый сценарий ИИ. Скриншот

Ранее "Телеграф" рассказывал, что за несколько дней до отставки Ермак называл "красную линию" в переговорах с США и Россией.