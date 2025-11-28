Новый человек или старая гвардия? Кто может заменить Ермака в ОП по мнению искусственного интеллекта
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
ИИ назвал пять вероятных сценариев
После увольнения Андрея Ермака с должности в Офисе президента у многих возникает вопрос, кто же может его заменить. Президент Украины Владимир Зеленский уже анонсировал кадровые перестановки в ОП.
"Телеграф" решил выяснить, кто же может стать новым главой Офиса, обратившись к искусственному интеллекту (ИИ). Отметим, что чат GPT описал несколько вероятных сценариев.
Сценарий "технического/временного руководителя" — средняя-высокая вероятность
В этом случае Зеленский может назначить на должность главы ОП человека "на переходный период". Это может быть личность без больших политических амбиций, чтобы просто "удержать ОП в руках". Этот кандидат, скорее всего, будет нейтральным без больших политических скандалов и мощного бекграунда. Может быть, технократ или служащий.
ИИ отмечает, что здесь речь идет именно о "временном" главе, чтобы просто снизить уровень напряжения в обществе. Ведь обыски НАБУ накаляют обстановку, что побуждает власть действовать быстро и решительно. Здесь, к слову, конкретного лица ИИ не называет.
Сценарий с назначением Оксаны Маркаровой – средняя вероятность
Она может быть одним из кандидатов, ведь некоторые медиа уже называли ее возможной главой ОП. Опыт должностной лица послом Украины в США и дипломатический бекграунд — сильная сторона, в которой нуждается Офис. Однако сама Маркарова в свое время опровергала слухи, что ей предлагали должность в ОП. Но окончательное решение будет принимать президент Зеленский.
Плюсы этого сценария: измененный имидж ОП; баланс между опытом в политике и репутационной "перезагрузкой". А вот минусом ИИ называет вопросы, которые могут возникнуть к прошлому Маркаровой. Хотя ее репутация достаточно прозрачна, но исключать скелеты в шкафу нельзя.
Сценарий с возвращением в ОП действующего чиновника — Юлия Свириденко — низкая-средняя вероятность
По мнению ИИ, Свириденко сейчас премьер, но в 2025 ее уже рассматривали как кандидата в руководители правительства во время кадровых изменений. Если президент действительно увидит в этом целесообразность, то ОП может получить сильного лидера. Ведь у Свириденко есть мощный политический опыт, знает управленческие процессы и т.д.
Однако занятость должностью премьера снижает вероятность такого варианта. Этот шаг ИИ назвал "резервным", ведь можно найти достойную кандидатуру без действующей должности.
Сценарий "военный, новое лицо" — средняя-низкая вероятность
Здесь ИИ считает, что из-за войны Зеленский может выбрать человека, который разбирается в военном деле. Таким образом, можно создать ОП, который удовлетворит военных и даст им больше надежды. Но скорее всего это будет новое лицо, которое пока фактически не "светилось" в политическом кругу.
Такой шаг может показать не только отказ от коррупционного прошлого, но и хороший старт для общества. Ведь военный будет ближе к народу, что успокоит украинцев. Но здесь есть большой риск отсутствия политического опыта, что может иметь плохие последствия.
Сценарий "критический – политический компромисс" – низкая вероятность, но возможен
По словам ИИ, из-за сильного давления внутри власти или общества может появиться кандидат, которого изберут в качестве компромисса. То есть человек не сильно мощный, но достаточно нейтральный и "чистый". Тот, кто объединит разные лагеря, но он может быть "временным".
Такой человек даст обществу немного остыть, а власти оправиться от коррупционных проблем. Но ждать от этого кандидата мощных действий не стоит, ведь в должности в ОП большую роль играет политический опыт.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что за несколько дней до отставки Ермак называл "красную линию" в переговорах с США и Россией.