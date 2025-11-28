Новий глава ОП буде слабший за Єрмака, українці вірять в один міф: політолог про те, що далі

Очікується, що українська делегація на переговорах також отримає нового голову

Звільнення керівника Офісу президента Андрія Єрмака з посади свого роду правильний та неминучий крок. Адже після обшуків Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) іншого рішення й не могло бути.

Про це "Телеграфу" розповів політолог Володимир Фесенко. За його словами, Єрмак був досить потужним головою ОП, а людина після нього буде трохи слабшою.

Фесенко вважає, що з боку НАБУ обшук у Єрмака були превентивною атакою, щоб нейтралізувати атаку на себе, якої в бюро боялися.

"Єрмак пожертвував собою заради президента. Розрахунок простий. Це був єдиний вихід з ситуації. Єрмак йде у відставку, тим самим знімається напруга, часткове перезавантаження влади, лише часткове. Повного не буде, тому що це просто зараз неможливо зробити. І це лише ускладнить ситуацію і може дезорганізувати роботу державних структур", — каже Фесенко.

Однак, на його думку, зараз головне зняти напругу, не допустити політичної кризи. Тим більше в умовах ускладнення і воєнної, і зовнішніх ситуацій. Виходить, що звільнення — це оптимальне рішення з врахуванням всіх нинішніх обставин.

Боятись, що це якось вплине негативно на міжнародну позицію, за словами політолога, не слід. Адже, якби Єрмак залишився, тоді на тлі обшуків НАБУ та відкритої справи у партнерів виникли б питання до України.

Фесенко додає: "Все одно, певне послаблення позиції вже відбулось по факту. Але відставка Єрмака знімає значну частину проблем. По-перше, не допускає внутрішньої кризи. По-друге, я так розумію, зараз хтось замість Єрмака очолить делегацію на переговорах. Інакше саме присутність Єрмака, коли він фігурант справи, це було б не дуже добре для переговорів. А так зараз переговори продовжаться, тому європейців, я думаю, практично всіх наших партнерів це влаштовує. І тому, в принципі, можна працювати далі. Так що на позиціях це не позначиться, навпаки".

Андрій Єрмак. Фото: Офіс президента

При цьому, на його думку, будь-який новий очільник Офісу президента не матиме такого великого впливу, як Єрмак. Бо він свій вплив формував поступово. До того ж в українців існує міф – що глава ОП має займатися якимись своїми незначними обов’язками. Але вплив керівника Офісу президента – це опосередкований вплив самого президента.

"Бувають ситуації, коли є слабкі або суто технічні керівники адміністрації. Як це було при Петрі Порошенку: Борис Ложкін був впливовою фігурою, але ключовою фігурою, фактично, керівником адміністрації президента був сам Порошенко. Коли Ложкін пішов, була людина, яка суто технічно координувала роботу Адміністрації президента, але Офісом, адміністрацією керував сам Порошенко. А так, як правило, в більшості випадків нашої історії керівник Адміністрації президента завжди був дуже впливовою фігурою", — каже політолог.

Фесенко пояснює, що проблема юридична полягає в іншому — не в тому, що там у глави ОП немає повноважень. Адже повноваження Адміністрації президента не прописані в жодному законі. Тобто в Україні немає Закону про президента. І тут захована юридична проблема. Але слід розуміти, що політичний вплив керівника адміністрації президента завжди буде. Особливо, якщо це буде сильно потужна впливова фігура, яка має довіру президента.

"Так що не треба повторювати цей міф, що це штучно. Ні, це не штучно, це відображення специфіки нашої політичної системи. Хто б не був керівником Офісу президента, це потенційна впливова фігура. Просто в нинішніх обставинах, саме зараз, особливо після Єрмака, безумовно, це буде значно слабша фігура", — резюмує політолог.

