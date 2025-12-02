Экс-вицепрезидента "Энергоатома" задержали. Чем известен и в чем подозревают (фото)

Дело касается не только хищения денег, но и национальной безопасности

Бывшего в. и. о. первого вице-президента "Энергоатома" и бывшего первого замминистра энергетики задержали в Киевской области. Официально имя фигуранта не называют, но СМИ пишут, что скорее всего речь идет о Юрии Шейко.

Что нужно знать:

Шейко с 2024 по 2025 год был первым заместителем министра энергетики

В деле фигуранта нашли связи с Россией

Задержанному готовят подозрение по ч. 5 ст. 191 УК

Как сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко, задержание мужчины произвели Киевская городская прокуратура совместно со Службой безопасности (СБУ). Фигуранта обвиняют в осуществлении манипуляций при заключении договора обязательного страхования гражданской ответственности за ядерный ущерб.

По данным "РБК-Украина", скорее всего речь идет о Юрии Шейко, который был и.о. первого вице-президента "Энергоатом" и бывшим первым заместителем министра энергетики Украины.

В Киеве задержан экс-заместитель министра энергетики

Кравченко подчеркнул, что по делу фигурирует документ, напрямую касающийся ядерной безопасности страны. Следствие установило, что:

1 августа 2022 должностное лицо заключило с ПАО "Просто-Страхование" договор страхования на 105,642 миллиона гривен.

12 августа 2022 года он подписал дополнительное соглашение и повысил сумму договора до 130,925 миллиона гривен без всяких экономических оснований, ссылаясь на якобы решение немецкого перестраховщика "ЯСП".

Стоимость услуг была завышена на 18,6 миллиона гривен, и именно эта сумма, по словам Кравченко, была фактически выведена из стратегического предприятия. Внутренние проверки уже подтвердили факт искусственного завышения. В ходе расследования было обнаружено, что цепь аффилированных компаний ведет к российскому финансовому сектору. Генпрокурор отмечает, что это вопрос национальной безопасности.

По данным правоохранителей, основной владелец "Просто-Страхования" — кипрская LAVIDIA LIMITED с почти 100% в уставном капитале. Еще два миноритарных участника — ПАО "Жизнь и Пенсия" и гражданин Украины. Также была обнаружена цепь компаний из Кипра, через которую следствие вышло на гражданина Армении, контролировавшего часть сделок и на дочернее предприятие "Р-Интер".

Это в результате привело следствие к одной финансовой группе — российскому холдингу "РЕСО", конечными бенефициарами которого граждане РФ. Также президент "РЕСО" среди акционеров ПАО "Жизнь и Пенсия", которое также фигурирует в этой схеме.

По данным прокуратуры, это классическая схема утаивания конечных бенефициаров через иностранные юрисдикции и компании-прокладки. Задержанному готовят сообщение о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК — завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенном в особо крупных размерах, по предварительному сговору группой лиц.

Что известно о Юрии Шейко

Шейко родился в Кривом Роге в 1963 году. В течение 23 лет после окончания одесского политеха он работал на Запорожской атомной электростанции. В сентябре 2008 года Юрий Шейко перешел на руководящие должности в исполнительную дирекцию по производству госпредприятия НАЭК "Энергоатом".

Юрий Шейко

С ноября 2018 по июнь 2020 Шейко был генеральным директором обособленного подразделения "Атомпроектинжиниринг" НАЭК "Энергоатом". Летом 2020 года его назначили на пост временно исполняющего обязанности первого вице-президента и технического директора "Энергоатома".

В августе 2024 года Шейко стал первым замминистра энергетики. В 2025 году его уволили с должности.

В 2022 году Шейко заподозрили в получении взятки в размере 5 миллионов гривен и содействии хищению бюджетных средств при строительстве Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива для реакторов ВВЭР АЭС Украины.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в прослушке НАБУ засветилась компания известного экс-нардепа. В 2025-м он получил рекордные тендеры от "Энергоатома".