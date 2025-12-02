Ексвіцепрезидента "Енергоатому" затримали. Чим відомий та у чому підозрюють (фото)

Справа стосується не тільки розкрадання грошей, а й національної безпеки

Колишнього т. в. о. першого віцепрезидента "Енергоатому" та колишнього першого заступника міністра енергетики затримали в Київській області. Офіційно ім'я фігуранта не називають, але ЗМІ пишуть, що йдеться ймовірніше про Юрія Шейка.

Що треба знати:

Шейко з 2024 по 2025 був першим заступником міністра енергетики

У справі фігуранта знайшли зв'язки з Росією

Затриманому готують підозру за ч. 5 ст. 191 ККУ

Як повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко, затримання чоловіка провели Київська міська прокуратура спільно зі Службою безпеки (СБУ). Фігуранту закидають здійснення маніпуляцій під час укладення договору обов’язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду.

За даними "РБК-Україна", ймовірніше йдеться про Юрія Шейка, який був т.в.о. першого віцепрезидент "Енергоатом" та є колишнім першим заступником міністра енергетики України.

У Києві затримали ексзаступника міністра енергетики

Кравченко наголосив, що у справі фігурує документ, який напряму стосується ядерної безпеки країни. Слідство встановило, що:

1 серпня 2022 року посадовець уклав з ПАТ "Просто-Страхування" договір страхування на 105,642 мільйона гривень.

12 серпня 2022 року він підписав додаткову угоду і підвищив суму договору до 130,925 мільйона гривень без жодних економічних підстав, посилаючись на нібито рішення німецького перестраховщика "ЯСП".

Вартість послуг була завищена на 18,6 мільйона гривень, і саме ця сума, за словами Кравченка, була фактично виведена зі стратегічного підприємства. Внутрішні перевірки вже підтвердили факт штучного завищення. Під час розслідування було виявлено, що ланцюг афілійованих компаній веде до російського фінансового сектору. Генпрокурор наголошує, що це питання національної безпеки.

За даними правоохоронців, основний власник "Просто-Страхування" — кіпрська LAVIDIA LIMITED з майже 100% у статутному капіталі. Ще два міноритарних учасники — ПАТ "Життя та Пенсія" і громадянин України. Також було виявлено ланцюг компаній з Кіпру, через який слідство вийшло на громадянина Вірменії, який контролював частину операцій та на дочірнє підприємство "Р-Інтер".

Це в результаті привело слідство до однієї фінансової групи — російського холдингу "РЕСО", кінцевими бенефіціарами якого громадяни РФ. Також президент "РЕСО" є серед акціонерів ПАТ "Життя та Пенсія", яке також фігурує в цій схемі.

За даними прокуратури, це класична схема приховування кінцевих бенефіціарів через іноземні юрисдикції та компанії-прокладки. Затриманому готують повідомлення про підозру за ч. 5 ст. 191 ККУ — заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб.

Що відомо про Юрія Шейка

Шейко народився у Кривому Розі у 1963 році. Протягом двадцяти трьох років після закінчення одеського політеху він працював на Запорізькій атомній електростанції. У вересні 2008 року Юрій Шейко перейшов на керівні посади до виконавчої дирекції з виробництва держпідприємства НАЕК "Енергоатом".

Юрій Шейко

З листопада 2018 по червень 2020 рік Шейко був генеральним директором відокремленого підрозділу "Атомпроєктінжиніринг" НАЕК "Енергоатом". Влітку 2020 року його призначили на пост тимчасово виконувача обов'язків першого віцепрезидента і технічного директора "Енергоатому".

У серпні 2024 року Шейко став першим заступником міністра енергетики. У 2025 році його звільнили з посади.

У 2022 році Шейко запідозрили в отриманні хабаря у розмірі 5 мільйонів гривень та сприянні розкраданню бюджетних коштів під час будівництва Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива для реакторів ВВЕР АЕС України.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у прослушці НАБУ засвітилась компанія відомого екснардепа. У 2025-му він отримав рекордні тендери від "Енергоатому".