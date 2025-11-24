Мечта каждой женщины в СССР. В Украине продают легендарные формы для выпечки за немалые деньги (фото)

Впервые такие формы появились в продаже еще в 1950-х годах

В Украине продают немало странных и старых вещей из СССР за немалые деньги. Например, можно приобрести советские формы для выпечки в форме орешков или для трубочек.

Об этом свидетельствует опубликованное объявление на портале по продаже подержанных вещей. Автор отмечает, что некоторые формы почти новые, потому что ими не пользовались.

На фото видно, что в продаже есть шесть разных форм. Пять из них для выпечки печенья и трубочек, а именно три для орешков, одна – олимпийские мишки, еще одна для трубочек. Кроме того, есть форма для создания леденцов из карамели в форме животных.

Объявление по продаже форм для выпечки из СССР

Стоимость форм для орешков 400 грн за штуку, мишки и трубочки по 600 грн. Автор отмечает, что формы почти в идеальном состоянии, есть даже те, которые она не использовала вообще.

Как выглядят формы для выпечки из СССР

Для справки

В СССР были популярны разные формы для выпечки вафель и печенья. Их обычно изготовляли из алюминиевого сплава или чугуна. Такие формы любили советские хозяйки, ведь их не нужно было ставить в духовку. Они позволяли печь печенье или вафли на плите.

