Почти полмиллиона жителей Харьковщины рискуют остаться без воды: причина уже известна

В Харьковской области из-за обмеления водохранилища возникают риски ухудшения качества воды и работы водозаборных построек. Кроме того часть объектов водоснабжения не соответствуют требованиям.

Что нужно знать:

На Харьковщине проверили 282 объекта централизованного водоснабжения и 1341 источников нецентрализованного водозабора

Найдены сотни нарушений, а письма с предложениями по их устранению разосланы водоконалам и не только

На Краснопавловском водохранилище из-за обмеления возникают риски ухудшения качества воды — источник снабжает водой 400 тысяч жителей

Об этом сообщили в ГУ Госпродпотребслужбы.

По данным службы, с начала 2025 года специалистами вместе с местными властями была проведена проверка 282 объектов централизованного водоснабжения, 1341 источников нецентрализованного водозабора в 211 населенных пунктах, а также осмотр работы 65 предприятий, которые поставляют питьевую воду.

В результате проверок водоканалам и другим субъектам водоснабжения были направили 323 письма с предложениями по устранению нарушений. Таким образом выходит, что 323 объекта из 1688 не отвечают требованиям, а это 19% от общего количества.

Отдельное внимание было уделено ситуации на Краснопавловском водохранилище, где из-за обмеления возникают риски ухудшения качества воды и работы водозаборных сооружений. Комиссия отметила необходимость своевременного водонаполнения и сезонного регулирования уровня воды.

Краснопавловское водохранилище

Как пишет Думка, в декабре 2024 года глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявлял, что уровень воды упал до аварийной отметки. Это поставило под угрозу снабжение водой более 400 тысяч жителей Харьковщины. А в мае 2025 впервые с 2021 года в Краснопавловское водохранилище на Харьковщине подали днепровскую воду.

Для справки: Краснопавловское водохранилище — один из главных резервуаров, снабжающий водой Харьков. Его общий объем составляет 410 миллионов кубометров, а расположен он примерно в 140 километрах от областного центра. Это второй по масштабу источник водоснабжения города.

