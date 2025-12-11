Майже півмільйона жителів Харківщини ризикують залишитись без води: причина вже відома

Водоканалам та іншим суб’єктам водопостачання було надіслано 323 листи з пропозиціями щодо усунення порушень

У Харківській області через обмілення водоймища виникають ризики погіршення якості води та роботи водозабірних споруд. Крім того, частина об’єктів водопостачання не відповідають вимогам.

Що потрібно знати:

На Харківщині перевірили 282 об’єкти централізованого водопостачання та 1341 джерел нецентралізованого водозабору

Знайдено сотні порушень, а листи з пропозиціями щодо їх усунення розіслано водоконалам і не тільки

На Краснопавлівському водосховищі через обмілиння виникають ризики погіршення якості води — джерело постачає воду 400 тисячам жителів

Про це повідомили у ГУ Держпродспоживслужби.

За даними служби, з початку 2025 року спеціалістами разом із місцевою владою було проведено перевірку 282 об’єктів централізованого водопостачання, 1341 джерел нецентралізованого водозабору у 211 населених пунктах, а також огляд роботи 65 підприємств, які постачають питну воду.

В результаті перевірок водоканалам та іншим суб’єктам водопостачання було надіслано 323 листи з пропозиціями щодо усунення порушень. Таким чином виходить, що 323 об’єкти із 1688 не відповідають вимогам, а це 19% від загальної кількості.

Окрема увага була приділена ситуації на Краснопавлівському водосховищі, де через обмілення виникають ризики погіршення якості води та роботи водозабірних споруд. Комісія наголосила на необхідності своєчасного водонаповнення та сезонного регулювання рівня води.

Краснопавлівське водосховище

Як пише Думка, у грудні 2024 року голова Харківської ОВ Олег Синєгубов заявляв, що рівень води впав до аварійної позначки. Це поставило під загрозу постачання води понад 400 тисячам жителів Харківщини. А у травні 2025 року вперше з 2021 року в Краснопавлівське водосховища на Харківщині подали дніпровську воду.

Краснопавлівське водосховище — один з головних резервуарів, що забезпечує водою Харків. Його загальний обсяг становить 410 мільйонів кубометрів, а розташований приблизно за 140 кілометрів від обласного центру. Це друге за масштабом джерело водопостачання міста.

