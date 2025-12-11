Харьков ждет настоящая зимняя сказка. Когда город засыпет снегом и ударят морозы

"Минуса" будут держаться несколько дней подряд

На смену умеренно теплой зиме в Харьков скоро придут сильные морозы. Уже с воскресенья, 14 декабря, украинцев ожидает значительное похолодание.

Что нужно знать:

Ночью 14 декабря температура опустится до -6 градусов

Похолодание будет длиться всего несколько дней

Прогнозируется сильный снег на период похолодания

Об этом "Телеграфу" рассказал украинский синоптик Игорь Кибальчич. Подробнее читайте в материале: "В Украину идут морозы до -12. Где на следующей неделе будет холоднее всего".

По его словам, уже на этой неделе с 14 декабря на восток Украины придет сильное похолодание. Оно не обойдет стороной и Харьков, где, по данным Ventusky, прогнозируется до -6 градусов ночью и до -4 градусов днем. Осадков в воскресенье синоптики не прогнозируют.

Погода в Харькове 14 декабря

В понедельник и вторник, 15-16 декабря, морозы продолжат держаться в Харькове. Там столбик термометра опустится до -5 градусов. В течение дня плюсовой температуры можно не ждать, ведь морозы будут держаться на протяжении суток.

Погода в Харькове 15 декабря

Погода в Харькове 16 декабря

В то же время, портал meteofor.com наоборот обещает, что на протяжении всего похолодания Харьков будут накрывать снегопады. Местами уровень осадков за сутки достигнет 5,4 мм. Учитывая сильные морозы, можно предположить, что на несколько дней город погрузится в настоящую зимнюю сказку со снегом и морозами.

Погода в Харькове 14-16 декабря

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему стоит прийти в Харьковский зоопарк даже зимой.