Горькая правда для пенсионеров Харьковской области. За сверхурочный стаж доплатят копейки в 2026 году

Доплаты за стаж разочаруют многих

Харьковские пенсионеры, работавшие сверх нормы, получат символическую доплату с 2026 года. За каждый дополнительный год стажа государство будет выплачивать всего 25 гривен 95 копеек. В Харьковской области живут 707 тысяч пенсионеров, и многих из них эта новость не порадует.

Что нужно знать:

Новый прожиточный минимум — 2595 гривен

Сверхурочный стаж оценили низко

Харьковская область среди лидеров по пенсионерам

Об этом "Телеграф" узнал у юриста, адвоката по вопросам трудового, корпоративного и административного права Иванны Ковальчук. Подробнее читайте в материале: "Некоторые пенсионеры получат больше: какие доплаты предусмотрело правительство в бюджете на 2026 год".

Закон "О Государственном бюджете Украины на 2026 год" установил размеры доплат для пенсионеров. Те, кто работал дольше установленного законом стажа, получат символическую сумму.

Доплата за сверхурочный стаж в 2026 году составит 25 гривен 95 коп. за каждый дополнительный год стажа, отмечает Иванна Ковальчук.

Даже если человек проработал на 10 лет больше нормы, доплата составит всего около 300 гривен. Для многих харьковчан эта сумма выглядит оскорбительно.

Харьковская область занимает третье место в Украине по количеству пенсионеров. В Днепропетровской области их 873 тысячи, в Киеве — 748 тысяч, а в Харьковской области — 707 тысяч человек. Средняя пенсия в регионе составляет 6353 гривны.

В то же время, новый бюджет предусматривает рост минимальных выплат. Прожиточный минимум для людей, потерявших трудоспособность, теперь составляет 2595 гривен. Именно такую сумму получат пенсионеры с минимальными выплатами.

К слову, по всей Украине сейчас насчитывается более 10,3 миллионов пенсионеров. За год их количество уменьшилось на 176 тысяч человек. Средняя пенсия в стране выросла до 6341 грн после индексации.

Самые высокие выплаты получают в столице — 8708 гривен. На втором месте Донецкая область с показателем 7814 грн. Луганская область замыкает тройку лидеров с суммой 7314 гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что тысячи украинцев рискуют остаться без пенсий. Узнайте, как спасти выплаты.