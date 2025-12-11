В одном из городов вводят режим жесткой экономии света: будут контролировать копы

Патрули будут выявлять нарушения установленных местными властями ограничений

В четверг, 11 декабря, в Житомире был введен режим жесткой экономии электроэнергии для жителей, бизнеса и учреждений. После 22:00 уличное освещение переходит в минимальный режим. За соблюдением ограничений наружного освещения и рекламы будут следить правоохранители.

Такое решение приняла местная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании, сообщает Житомирский городской совет. Горожан и представителей бизнеса призвали максимально экономить свет.

Сеть освещения улично-дорожной сети и парков Житомирской общины переводят на экономный режим. До улучшения ситуации световые конструкции будут работать после 22 часов по новым правилам. Частичный режим работы освещения будет введен прежде всего на магистральных и главных улицах и других участках, где это технически возможно.

Предприятия, учреждения и организации всех форм собственности, а также частных потребителей призвали соблюдать режим максимальной экономии электроэнергии. Житомирянам рекомендовали отключать некритически важное оборудование и электроприборы с 16:00 до 21:00. Ограничения касаются внутреннего и наружного освещения, вывесок, рекламной подсветки и других световых рекламных конструкций.

Патрульные и полицейские офицеры общины будут контролировать соблюдение установленных ограничений. С этой целью будут курсировать патрули.

"Из-за того, что враг продолжает атаковать украинскую энергетическую инфраструктуру, возникла потребность в дополнительных мерах экономии и уменьшении нагрузки на систему", — отметил заместитель городского головы Сергей Кондратюк.

Ранее эксперт по экономике Борис Кушнирук рассказал, что если в Киеве выключить рекламу ТРЦ "Гулливер", это не поможет условной Борщаговке или Дарнице.