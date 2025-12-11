В одному з міст запроваджують режим жорсткої економії світла: контролюватимуть копи

Патрулі виявлятимуть порушення встановлених місцевою владою обмежень

У четвер, 11 грудня, у Житомирі запровадили режим жорсткої економії електроенергії для мешканців, бізнесу та установ. Після 22:00 вуличне освітлення переходить у мінімальний режим. За дотриманням обмежень зовнішнього освітлення і реклами стежитимуть правоохоронці.

Таке рішення ухвалила місцева комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на позачерговому засіданні, інформує Житомирська міська рада. Містян та представників бізнесу закликали максимально економити світло.

Мережу освітлення вулично-дорожньої мережі та парків Житомирської громади переводять на економний режим. До покращення ситуації світлові конструкції працюватимуть після 22:00 за новими правилами. Частковий режим роботи освітлення запровадять передусім на магістральних і головних вулицях та інших ділянках, де це технічно можливо.

Підприємства, установи та організації усіх форм власності, а також приватних споживачів закликали дотримуватися режиму максимальної економії електроенергії. Житомирянам рекомендували відключати некритично важливе обладнання та електроприлади з 16:00 до 21:00. Обмеження стосуються внутрішнього і зовнішнього освітлення, вивісок, рекламного підсвічування та інших світлових рекламних конструкцій тощо.

Патрульні та поліцейські офіцери громади контролюватимуть дотримання встановлених обмежень. З цією метою курсуватимуть патрулі.

"Через те, що ворог продовжує атакувати українську енергетичну інфраструктуру, виникла потреба у додаткових заходах економії та зменшенні навантаження на систему, — зазначив заступник міського голови Сергій Кондратюк.

