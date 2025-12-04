Здесь минералка стала даже частью десерта: какой закарпатский курорт символизирует этот торт (фото)

Десерт с "гористым" декором, соленой карамелью и фундуком должен стать новой визитной карточкой курорта

В Закарпатье появился десерт, претендующий на роль гастрономического символа целого курорта. Торт "Солочин" создали специально для небольшой деревни-курорта.

Теперь туристы могут не просто увидеть местные виды, но и "поробовать" их в буквальном смысле. "Телеграф" расскажет о десерте подробнее.

От идеи до воплощения: три месяца экспериментов

Если у Киева есть свой легендарный торт, а многие украинские города активно создают собственные десерты-бренды, то почему курортное село не может иметь свой? Именно с такой мыслью местный экскурсовод Богдан Цимболинец решил инвестировать в создание фирменного десерта для Солочина.

Над рецептом работала мастер Татьяна Русин совместно с кондитерской Deplomate. Процесс разработки занял более трех месяцев – нужно было найти идеальный баланс между вкусом и символизмом, чтобы каждый кусочек ассоциировался с несколькими элементами: минеральной водой, горами и атмосферой закарпатского отдыха.

Тотр "Солочин"

Минералка внутри: что делает торт особенным

Главная изюминка "Солочина" – использование местной минеральной воды в коржах. Это не просто рекламный ход, а способ сделать десерт реальным "послом" курорта.

Структура торта многослойная: муссовый карамельный крем на сливках, хрустящий фундук, соленая карамель, воздушная меренга и минипрофитроли. На вкус десерт напоминает классический "Киевский", но имеет более легкую текстуру и выразительную ноту соленой карамели, что придает ему современное европейское звучание.

Торт "Солочин" в разрезе

Отдельное внимание уделено внешнему виду: на поверхности торта кондитеры рисуют горы и березки – узнаваемые элементы солочинских пейзажей. Это съедобный ландшафт, который сразу рассказывает, откуда происходит десерт.

В отзывах "Солочин" сравнивают с известными украинскими десертами – "Киевским", "Ужгородом" и другими, но с важной поправкой: это "наш, закарпатский, с характером".

Вариант упаковки торта "Солочин"

Где найти десерт

Пока торт продается локально: его можно приобрести в магазине "Старый Мадяр" в соседней Поляне или заказать через сеть. Впрочем, "Солочин" уже попал в обзор как одна из новых сладких визиток украинских регионов – наряду с десертами "Мукачево", "Херсон", "Винница" и другими гастрономическими брендами.

Для Богдана Цимболинца торт стал частью туристического проекта. Теперь, кроме рассказов о минеральных источниках и санаториях, у него есть еще один аргумент для привлечения посетителей: "Приезжайте в Солочин – попробуете наш торт".

Ранее "Телеграф" рассказывал о торт, который должен составить достойную конкуренцию "Киевскому". Сегодня он символизирует самый маленький областной центр Украины.