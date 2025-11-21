Сладкая несокрушимость: как появился торт "Херсон" и где его можно попробовать сегодня

Торт с орехами, курагой и крем-сыром победил в конкурсе на сладкий бренд города

У каждого города есть свое лицо и характер. Херсон много лет ассоциировался с арбузами, днепровскими берегами и солнечными садами.

А несколько лет назад здесь появилась еще одна гастрономическая визитка – торт "Херсон". "Телеграф" расскажет о нем поподробнее.

В 2019 году в Херсоне решили выбрать свой сладкий бренд. Городской совет объявил конкурс с денежным призом для того, кто придумает фирменный торт. Конкурс имел амбициозную цель: создать десерт, который был бы уникальным для региона, узнаваемым и домашним.

Победу одержала Анна Воскобойник – предпринимательница, вернувшаяся в Украину после работы в Италии. Именно ее торт "Дары Херсонщины", созданный без муки, с курагой, орехами и крем-сыром, стал неофициальным сладким символом города.

Торт "Херсон"

Чем особенный торт "Херсон"

Торт "Херсон" – это настоящая ода южному украинскому солнцу и богатству урожая. Его главная черта – насыщенный, яркий, но ненавязчивый, почти домашний вкус, в котором органично переплелись нотки ореховых садов, сочной кураги и нежного крема.

Торт Херсон в разрезе

Какой торт "Херсон":

Коржи : основа готовится без использования муки – это делает десерт безглютеновым и доступным для многих людей. В качестве основы используются орехи, взбитые белки и сахар, благодаря чему торт напоминает нежное безе с приятной текстурой.

: основа готовится без использования муки – это делает десерт безглютеновым и доступным для многих людей. В качестве основы используются орехи, взбитые белки и сахар, благодаря чему торт напоминает нежное безе с приятной текстурой. Начинка и прослойка : между лепешками кладут крем-сыр или сливочный крем с небольшим количеством сгущенки, кусочки кураги, измельченные грецкие орехи или миндаль. Иногда в состав добавляют мед для особенного аромата.

: между лепешками кладут крем-сыр или сливочный крем с небольшим количеством сгущенки, кусочки кураги, измельченные грецкие орехи или миндаль. Иногда в состав добавляют мед для особенного аромата. Глазурь : верхний слой покрывают настоящим шоколадом – черным или молочным. Это придает выраженный вкусовой акцент и делает торт настоящим украшением на столе.

: верхний слой покрывают настоящим шоколадом – черным или молочным. Это придает выраженный вкусовой акцент и делает торт настоящим украшением на столе. Декор: торт украшают дополнительными орехами, кусочками сухофруктов или даже карамелизированной курагой, что подчеркивает связь десерта с фруктовыми садами Херсона.

Жизнь и сладости – в новом городе

В 2022-м году городу и семье Воскобойников пришлось пройти из-за тяжелых испытаний. В результате полномасштабного вторжения семья вынуждена была покинуть родной край. Однако, несмотря на потерю бизнеса, идея и дело остались с ними.

Торт "Херсон"

Отказываться от своей мечты и уезжать за границу не стали. Семья поселилась в Виннице и на центральной Соборной открыла кафе-джелатерию Perfetto. Здесь, невзирая на новые вызовы, снова начали готовить торт "Херсон" – теперь уже для винничан и гостей города.

Где попробовать сегодня

Сегодня торт "Херсон" готовят в винницком кафе Perfetto (ул. Соборная, 38). И каждый кусочек здесь становится маленьким путешествием домой для тысяч херсонцев и всех влюбленных в этот край.

Торт "Херсон", несмотря на все вызовы, жив и дальше остается официальной сладкой визитной карточкой своего города. Он стал символом несокрушимости, любви к своему делу и стремления развивать Родину.

