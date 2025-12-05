Бесплатный проезд в Харькове: сколько реально сэкономят семьи и что будет в 2026 году

Без дополнительных расходов на ежедневные поездки

В следующем, 2026 году общественный транспорт Харькова для жителей останется бесплатным. Это касается метро, трамваев, троллейбусов и муниципальных автобусов. Для многих семей такая инициатива превращается в реальную финансовую поддержку, ведь ежедневные поездки по городу и обратно требовали значительных затрат.

Так что "Телеграф" решил выяснить какую сумму удается сохранить семейному бюджету за месяц и год.

Сколько экономит каждая семья

По словам городского головы Игоря Терехова, свободный доступ к транспорту стал своеобразным социальным фундаментом, который помогает харьковчанам выстоять финансово и мотивирует не покидать родные дома.

"У нас бесплатный проезд функционирует и в метро, и в троллейбусах, и в трамваях, и в автобусах. Это нужно харьковчанам. Благодаря этому каждая семья экономит 3–4 тысячи гривен в месяц. Это существенная поддержка для людей. Так что в следующем году будем продолжать бесплатный проезд", — отметил он в интервью РБК-Украина.

Итак, ориентировочно 36–48 тыс. грн. экономии в год для одной семьи.

Если двое взрослых и ребенок ежедневно пользуются транспортом для работы, школы, поездок — сэкономленные на проезде деньги, которые они тратили на билеты или пополнение карты, могут составлять заметную сумму. То есть, для многих семей это реальная финансовая поддержка, а не только "символическая" льгота.

Отметим, что программа действует с 2022 года — ее ввели городские власти после того, как перевели весь общественный транспорт в коммунальное управление и отказались от частных перевозчиков.

Отменят ли бесплатный проезд в 2026 году

Последние заявления городских властей положительные: отмена бесплатного проезда не планируется.

"Нам удалось сделать общественный транспорт бесплатным. Как? Лишаясь частных операторов. Сегодня весь транспорт в городе муниципальный. Мы покупаем автомобили сами, и их качество очень высокое", — сказал Терехов.

Некоторые критики, как, например, Глеб Вышлинский, директор Центра экономической стратегии, раскритиковал решение, назвав его проявлением соцпопулизма. Он считает, что деньги, которые город тратит на бесплатный проезд для тех, кто способен платить, следует направить на другие нужды.

Бесплатный транспорт также снижает расходы на содержание авто или заказ такси — дополнительный бонус для семей с детьми, пенсионеров, ВПЛ и других социально уязвимых групп.

