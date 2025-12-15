Украинцы с первым снегом устроили опасные развлечения: видео из разных областей

Снегопады в основном прошли в восточной части Украины

Как и обещали синоптики, в некоторых областях Украины выпал снег. Снежный покров в большинстве своем очень маленький, но дрифтеры пользуются им по полной, устраивая опасные развлечения.

Дрифтеры намеренно вводят автомобиль в управляемый занос. Это опасно всегда, но когда на дороге есть снег - еще больше, потому что он значительно снижает сцепление.

Однако дрифтеры не обращают внимания на риск и "летают" по дорогам, "выписывая" круги. Любители контролируемых заносов из Полтавы, Днепра, Киева попали на видео.

В Полтаве на видео попал дрифт возле ТРЦ "Экватор". В комментариях пишут, что в прошлом году подобные развлечения привели к тому, что автомобиль пробил стену.

Завтра двигатель на капиталку, — тоже пишут комментаторы

В Киеве выходки дрифтера сняли из окна многоэтажки. Он нарисовал несколько кругов на снегу.

Каждый наслаждается снегом по-своему, подписали видео на канале

Отметим, дрифт на снегу чреват неконтролируемыми заносами авто, а также увеличивает риск столкновений и аварий. Снег не только снижает сцепление колес с дорогой, но маскирует лед и ямы. К тому же такая езда грозит неисправностями двигателя.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что летом Киев переполошил молодой "король дрифта". Его быстро нашли и наказали.