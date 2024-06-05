Дрифт теперь может оказаться не по карману: какой штраф придется платить за экстримальную езду

Опасная езда в контролируемом заносе, известная как дрифт, теперь может попасть под запрет

Любителей экстремального катания ждут трудные времена. В Парламенте уже не в первый раз хотят запретить их любимую игрушку – дрифт.

Дрифт – это управление автомобилем в контролируемом заносе, когда задние колеса теряют сцепление с дорогой, и автомобиль двигается боком. Ранее в правилах дорожного движения не было четкого определения дрифта и ответственности за него.

В Украине могут ввести штрафы для водителей, устраивающих дрифт на дорогах. Об этом говорится в законопроекте №9642, который был опубликован на сайте Верховной Рады.

Новые штрафы за дрифт

Если Верховная Рада одобрит законопроект, согласно новым изменениям в законодательстве, дрифт станет объектом штрафных санкций. Первое нарушение карается штрафом в размере 8500 гривен. Повторное нарушение – штрафом в размере 17000 гривен.

Лишение права управления

Кроме денежных штрафов предусмотрена возможность лишения водителя права управления транспортным средством на срок от 6 месяцев до 1 года. Это решение может быть принято судом в случае повторного нарушения ПДД, связанного с дрифтом.

Эти новые правила направлены на повышение безопасности дорожного движения и предотвращение опасных маневров на дорогах. Дрифт считается опасным и может привести к серьезным авариям и травмам.

Ранее Телеграф писал, кого могут наказать за отсутствие детского кресла в авто. Соблюдать эти правила нужно, чтобы обезопасить жизнь и здоровье своих юных пассажиров.