В Украину идет серьезное похолодание: где ждать снега и морозов

Холодные воздушные массы из Финляндии принесут в Украину понижение температур и штормовой ветер

На выходных в некоторых регионах Украины ожидается снег. Также синоптики предупреждают о снижении температур до -7 градусов и штормовом ветре.

По данным погодного радара Ventusky, небольшой снег местами пройдет в субботу. Однако он развернется в полную силу уже на следующий день.

Снегопад

В субботу, 13 декабря, уже ночью снежить будет в Сумской и Черниговской областях, а под утро снежинки можно будет увидеть на Черкащине, Полтавщине, Харьковщине и Луганщине.

2:00 13 декабря 2025

5:00 13 декабря 2025

Уже к 8 утра снегопад доберется до Днепропетровской области и даже Азовского побережья. Стоит отметить, что снег будет идти местами и не слишком долго. Уже к полудню эта репетиция прекратится.

8:00 13 декабря 2025

В воскресенье, 14 декабря, ночью снегопад начнется в Ровенской и Житомирской областях. Стоит отметить, что местами он будет переходить в дождь. Также дожди ожидаются в Волынской и Хмельницкой областях.

2:00 14 декабря 2025

К 8 утра на Ровенщине снег окончательно превратится в дождь, зато продолжит сыпать на Житомирщине, наступая на Киевскую, Черниговскую, а также части Черкасской и Кировоградской областей. В это время в западных регионах будет расширять свое присутствие дождь.

8:00 14 декабря 2025

Ближе к полудню осадки уже накроют половину страны, а около 14 часов передовые снежинки будут подбираться к Черному морю в Николаевской области. Как видно на карте, снежная завеса будто бы поставила своей целью разрезать страну пополам, продвигаясь с севера на юг.

11:00 14 декабря 2025

С наступлением темноты атмосферный фронт начнет сдвигаться на юго-восток, снег накроет Харьков, Донецк и Мелитополь, выйдя к Азовскому побережью.

17:00 14 декабря 2025

Вместе с тем метеорологи Украинского гидрометцентра рисуют нам несколько иную картину. По их прогнозу, в субботу ночью небольшой дождь со снегом пройдет по всей территории Украины, а днем осадков не ожидается. Синоптики предупреждают о похолодании на несколько градусов.

Прогноз Укргидрометцентра на 13 декабря 2025

Штормовой ветер

Кроме того, Укргидрометцентр объявил на 13 декабря I (желтый) уровень опасности в прикарпатских регионах из-за тумана, а по всему Левобережью из-за штормовых порывов ветра до 20 метров в секунду.

Предупреждение Укргидрометцентра на 13 декабря 2025

В воскресенье специалисты прогнозируют дождь с мокрым снегом почти в каждом регионе страны. Также стоит отметить, что снижение температур продолжится на севере и востоке – там столбики термометров упадут до -7 градусов. Практически везде ожидается ветер до 12 метров в секунду, по крайней мере, в дневное время.

Прогноз Укргидрометцентра на 14 декабря 2025

Похолодание идет из Финляндии

Как рассказал украинский синоптик Игорь Кибальчич, с 13 декабря на фоне роста атмосферного давления в Украину начнут поступать более холодные воздушные массы из Финляндии и с Кольского полуострова.

Постепенно, начиная с северных и восточных регионов, с 13 декабря начнется снижение температуры, которое больше всего коснется Левобережной части страны. В ночное время температура воздуха там снизится до -2…-8°С, днем -4…+1°С. Похолодание будет сопровождаться порывистым ветром северного и северо-западного направления, скорость которого 13 декабря местами может достигать 15-20 м/с.

Напомним, погода в Харьковской области в выходные может создать серьезные трудности для водителей и пешеходов. Синоптики прогнозируют сильный ветер и гололедицу.