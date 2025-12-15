Українці з першим снігом влаштували небезпечні розваги: відео з різних областей
-
-
Снігопади здебільшого пройшли у східній частині України
Як і обіцяли синоптики, в деяких областях України випав сніг. Сніговий покрив здебільшого дуже маленький, але дрифтери користуються ним на повну, влаштовуючи небезпечні розваги.
Дрифтери навмисно вводять автомобіль в керований занос. Це небезпечно завжди, але коли на дорозі є сніг — ще більше, бо він значно знижує зчеплення.
Однак дрифтери не зважають на ризики та "літають" дорогами, "виписуючи" кола. Любителі контрольованих заносів з Полтави, Дніпра, Києва потрапили на відео.
У Полтаві на відео потрапив дрифт біля ТРЦ "Екватор". В коментарях пишуть, що торік подібні розваги призвели до того, що авто пробило стіну.
Завтра двигун на капіталку, — також пишуть коментатори
У Києві витівки дрифтера зняли з вікна багатоповерхівки. Він намалював кілька кіл на снігу.
Кожен насолоджується снігом по-своєму, — підписали відео на каналі
Зазначимо, дрифт на снігу загрожує неконтрольованими заносами авто, а також збільшує ризик зіткнень та аварій. Сніг не лише знижує зчеплення коліс із дорогою, але й маскує лід та ями. До того ж така їзда загрожує несправностями двигуна.
Раніше "Телеграф" розповідав, що влітку Київ сполохав молодий "король дрифту". Його швидко знайшли та покарали.