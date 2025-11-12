Украина сможет сбивать КАБы и не только: что известно о новой ПВО

Система может перехватывать не только "Шахеды", но и КАБы

Первая в своем роде "антидроновая стена" должна быть развернута в Украине в ближайшее время. Она состоит из десятков маленьких дронов.

ПВО предназначена для перехвата приближающегося "шахеда" как минное поле. Об этом Business Insider рассказал основатель французской компании Atreyd, разработавшей систему.

Что нужно знать

Компания Atreyd построила "противодронную "стену"

Производитель охарактеризовал новый тип обороны как "минное поле" для дронов

Система передана в Украину для использования против российских БПЛА

Система уже была отправлена в Украину и должна заработать в течение нескольких недель. Сначала комплекс будет использоваться для защиты городов и критически важной инфраструктуры от ударных беспилотников, но позже ее можно будет развернуть ближе к линии фронта для защиты от планирующих бомб.

Инициатором разработки действенной защиты от российского оружия стало НАТО. И компания Atreyd с концепцией стены дронов стала финалистом конкурса.

Как устроена "стена"

Дроны вылетели на позиции

Стена состоит из множества дронов с батарейным питанием, взлетающих со стартовых платформ после обнаружения радарами потенциальной угрозы. Каждый дрон несет небольшое количество взрывчатки. Поднявшись в воздух, дроны образуют в небе что-то вроде защитной шторы, которые будут нейтрализовать угрозу в небе.

Искусственный интеллект будет руководить структурой стены, чтобы наилучшим образом реагировать на обнаруженную траекторию приближающегося боеприпаса. При этом стоимость перехвата составляет всего несколько тысяч долларов, а неиспользованные по прямому назначению дроны, смогут вернуться на свои стартовые платформы для использования в последующих миссиях.

Стена может работать в обстановке, где запрещено использование GPS, поскольку она оснащена предустановленной трехмерной картой зоны своей ответственности, что является немаловажной особенностью, учитывая широкое использование РЭБ на полях сражений.

Дроны летят впереди танка

Беспилотники могут работать на высотах в несколько тысяч метров и оснащены технологией идентификации для предотвращения инцидентов с дружественным огнем. И хотя система способна функционировать полностью автономно, человек все равно может контролировать систему.

Один человек, которому не нужна какая-то конкретная квалификация, сможет управлять сразу 100 дронами.

Во время испытаний стены дронов

Во время тестирования "стена дронов" показала стопроцентный положительный результат. Однако ее развертывание в Украине станет первым случаем, когда система столкнется с реальными боевыми условиями.

Где установят новую ПВО

После испытаний

В Atreyd не стали раскрывать, где именно будет развернута данная система ПВО, сославшись на оперативные соображения безопасности, однако заявили, что она будет размещена там на постоянной основе. Кроме того, проект может распространиться на другие локации с помощью дронов отечественного производства.

Сейчас компания, имеющая контракт с НАТО, организовала производственные линии во Франции и Украине, и рассчитывает открыть филиал в США.

Дроны системы DWS-1

Стоит отметить, что Business Insider не упоминает конкретное название системы, однако на официальном сайте компании показана продукция, среди которой упоминается Drone Wall System (DWS-1). Комплекс состоит из 200 единиц дронов-перехватчиков и позиционируется как противодействие КАБам.

Напомним, "Телеграф" рассказывал, что противовоздушной обороне не всегда удается сбивать российские беспилотники на подлете к городам или даже на границе по нескольким объективным причинам.