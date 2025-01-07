С Рождеством Христовым! Теплые пожелания в прозе, стихах и картинках

Поздравьте своих близких с радостным праздником

Сегодня, 7 января, христиане отмечают Рождество по старому стилю. Это великий религиозный праздник, знаменующий рождение Иисуса Христа. Согласно новоюлианскому календарю, Рождество приходится на 25 декабря. Оно сопровождается определенными запретами.

Рождество – это зимний религиозный праздник, которого с нетерпением ждут верующие. В этот день принято идти в храм и отмечать рождение Иисуса Христа. Люди собираются в семейном кругу и угощаются разными блюдами. А также христиане колядуют и ходят с вертепом — спектаклем, распространяющим радость появления Христа.

К празднику "Телеграф" собрал теплые поздравления с Рождеством Христовым в стихах, прозе и картинках.

Поздравления с Рождеством Христовым 2025

Поздравляем с Рождеством! Пусть этот особенный день наполнит вашу жизнь светом надежды и веры. Желаем, чтобы в 2025 ваши мечты сбывались, а каждый день даровал новые возможности для радости и развития. Пусть в вашем доме всегда раздается смех и царит согласие.

***

С Рождеством хочу поздравить

В этот самый светлый день.

Пожелать хочу я счастья

И всегда прекрасных дней.

Пусть Христос оберегает

От невзгод и суеты.

Ангел пусть вас опекает,

Сил придаст и доброты.

С праздником Рождества Христового! Желаем, чтобы каждая звезда на небе напоминала вам о открывающихся перед вами возможностях. Пусть этот год принесет вам крепкое здоровье, успехи в делах и гармонию в душе. Мира вам и вашим близким!

***

Пусть живется вам прекрасно,

Жизнь пусть радует любя.

Человеческого счастья

Я желаю вам всегда.

В этот прекрасный день я хочу поздравить тебя с Рождеством и пожелать, чтобы в твоей жизни всегда было место чуду и вере в чудо. Пусть сбываются даже самые смелые желания, пусть удача сопровождает все твои дела, и пусть твоя голова кружится только от успеха!

***

В дом стучится Рождество,

С ним приходит волшебство.

От души вас поздравляю,

Счастья светлого желаю!

И пусть даже тень забот

Вас обходит в этот год.

Пусть сбываются желания,

Ваши светлые мечтания.

Пусть печаль не тронет вас,

А Господь здоровья даст.

Будьте счастливы всегда,

Не болейте ни когда.

Будьте добрыми с родными,

Дорожите нежно ими.

И пусть Рождество святое

Счастье принесет большое!

В самый светлый и волшебный праздник хочу пожелать благодати и гармонии в семье. Пусть вера в чудо и надежда на лучшее всегда помогают преодолевать любые невзгоды. Пусть болезни, неприятности и неудачи обходят твоих родных и близких стороной. С Рождеством!

***

Поздравляем с Рождеством,

Радость пусть войдет в ваш дом,

Бог хранит от всех проблем,

Бед чтоб не было совсем,

Мир, спокойствие, уют

Вместе с Рождеством придут,

Мы желаем вам добра,

Благ всех, счастья и тепла!

Сердечно поздравляем вас с Рождеством! Пусть этот день принесет в ваши сердца покой и надежду, а ваш дом наполнится светом и радостью. Желаем, чтобы в 2025 году вы находили счастье в простых вещах и чувствовали присутствие Бога в своей жизни.

***

В чудесный праздник Рождества

Хочу я пожелать добра,

Побольше в жизни волшебства,

Удачи, счастья и тепла!

Твой Ангел пусть тебя хранит

От всех болезней и невзгод,

Господь тебя пусть защитит

От огорчений и забот!

Поздравляем с Рождеством!

Открывайте двери в дом,

Запускайте в него счастье

Да гоните прочь ненастье.

Радуйтесь и улыбайтесь,

А вот веру постарайтесь

В сердце бережно хранить,

О добре Христа молить.

К свету вы душой стремитесь,

Рады будьте, не гордитесь,

Умным словом насладитесь!

***

Зажглась звезда добра и волшебства —

Счастливого святого Рождества.

Пусть Бог хранит и люди помогают,

Пусть звездный свет в душе не угасает,

Пусть счастьем и богатством полон дом.

Любви, здоровья, мира! С Рождеством!

Ранее "Телеграф" публиковал самые лучшие рождественские колядки для взрослых и детей. Они улучшат настроение всем.