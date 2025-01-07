С Рождеством Христовым! Теплые пожелания в прозе, стихах и картинках
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Поздравьте своих близких с радостным праздником
Сегодня, 7 января, христиане отмечают Рождество по старому стилю. Это великий религиозный праздник, знаменующий рождение Иисуса Христа. Согласно новоюлианскому календарю, Рождество приходится на 25 декабря. Оно сопровождается определенными запретами.
Рождество – это зимний религиозный праздник, которого с нетерпением ждут верующие. В этот день принято идти в храм и отмечать рождение Иисуса Христа. Люди собираются в семейном кругу и угощаются разными блюдами. А также христиане колядуют и ходят с вертепом — спектаклем, распространяющим радость появления Христа.
К празднику "Телеграф" собрал теплые поздравления с Рождеством Христовым в стихах, прозе и картинках.
Поздравления с Рождеством Христовым 2025
Поздравляем с Рождеством! Пусть этот особенный день наполнит вашу жизнь светом надежды и веры. Желаем, чтобы в 2025 ваши мечты сбывались, а каждый день даровал новые возможности для радости и развития. Пусть в вашем доме всегда раздается смех и царит согласие.
***
С Рождеством хочу поздравить
В этот самый светлый день.
Пожелать хочу я счастья
И всегда прекрасных дней.
Пусть Христос оберегает
От невзгод и суеты.
Ангел пусть вас опекает,
Сил придаст и доброты.
С праздником Рождества Христового! Желаем, чтобы каждая звезда на небе напоминала вам о открывающихся перед вами возможностях. Пусть этот год принесет вам крепкое здоровье, успехи в делах и гармонию в душе. Мира вам и вашим близким!
***
Пусть живется вам прекрасно,
Жизнь пусть радует любя.
Человеческого счастья
Я желаю вам всегда.
В этот прекрасный день я хочу поздравить тебя с Рождеством и пожелать, чтобы в твоей жизни всегда было место чуду и вере в чудо. Пусть сбываются даже самые смелые желания, пусть удача сопровождает все твои дела, и пусть твоя голова кружится только от успеха!
***
В дом стучится Рождество,
С ним приходит волшебство.
От души вас поздравляю,
Счастья светлого желаю!
И пусть даже тень забот
Вас обходит в этот год.
Пусть сбываются желания,
Ваши светлые мечтания.
Пусть печаль не тронет вас,
А Господь здоровья даст.
Будьте счастливы всегда,
Не болейте ни когда.
Будьте добрыми с родными,
Дорожите нежно ими.
И пусть Рождество святое
Счастье принесет большое!
В самый светлый и волшебный праздник хочу пожелать благодати и гармонии в семье. Пусть вера в чудо и надежда на лучшее всегда помогают преодолевать любые невзгоды. Пусть болезни, неприятности и неудачи обходят твоих родных и близких стороной. С Рождеством!
***
Поздравляем с Рождеством,
Радость пусть войдет в ваш дом,
Бог хранит от всех проблем,
Бед чтоб не было совсем,
Мир, спокойствие, уют
Вместе с Рождеством придут,
Мы желаем вам добра,
Благ всех, счастья и тепла!
Сердечно поздравляем вас с Рождеством! Пусть этот день принесет в ваши сердца покой и надежду, а ваш дом наполнится светом и радостью. Желаем, чтобы в 2025 году вы находили счастье в простых вещах и чувствовали присутствие Бога в своей жизни.
***
В чудесный праздник Рождества
Хочу я пожелать добра,
Побольше в жизни волшебства,
Удачи, счастья и тепла!
Твой Ангел пусть тебя хранит
От всех болезней и невзгод,
Господь тебя пусть защитит
От огорчений и забот!
Поздравляем с Рождеством!
Открывайте двери в дом,
Запускайте в него счастье
Да гоните прочь ненастье.
Радуйтесь и улыбайтесь,
А вот веру постарайтесь
В сердце бережно хранить,
О добре Христа молить.
К свету вы душой стремитесь,
Рады будьте, не гордитесь,
Умным словом насладитесь!
***
Зажглась звезда добра и волшебства —
Счастливого святого Рождества.
Пусть Бог хранит и люди помогают,
Пусть звездный свет в душе не угасает,
Пусть счастьем и богатством полон дом.
Любви, здоровья, мира! С Рождеством!
Ранее "Телеграф" публиковал самые лучшие рождественские колядки для взрослых и детей. Они улучшат настроение всем.